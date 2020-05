"Ira, cállate mejor, mejor", la tragedia que esconde el video viral

Todo era risa y diversión con memes y videos de Tik Tok hasta que salió a la luz la historia de Juana "la costeña", la chica que se hizo viral por su divertida reacción y frase durante una discusión: "Ira, cállate mejor, mejor... te salvaste de mí, maldito".

De acuerdo con Grupo Fórmula, su verdadero nombre es Juana Lorenzo Montesino y tiene aproximadamente 19 años, aunque no cuenta con un acta de nacimiento que lo avale. La mujer vive en Cuajinicuilapa, Guerrero en compañía de su pareja Victorio Hernández Rodríguez, en la llamada Costa Chica del estado.

Juana no ha tenido una vida sencilla, desde pequeña su madre la abandonó al no poder criarla por falta de dinero, su abuela, Adela Robles se encargaba de ella hasta que ya no pudo con los gastos. Así que, finalmente fue adoptada por los Tobón Cisneros, una familia de su pueblo natal.

Además de una infancia difícil, Juana padece de varios problemas de salud como convulsiones, falta de memoria, cambios constantes de humor y situaciones que dañan su salud general.

Este es el video original de Juana La Costeña

(Aline Núñez)