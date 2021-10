Joven causa indignación por burlarse e insultar a mexicanos que comen nopales

Todos los días en redes sociales surgen video que generan muchas risas o incluso enojo, como el que a continuación te contamos, primero debemos resaltar que TikTok es la plataforma en donde suelen generar más polémica, tal es el caso de un joven que criticó la comida de los mexicanos, en especifico los nopales y denomino a los mexicanos como: "Parecen puercos".

Las muestras de discriminación se hacen presentes día con día a pesar de que cada vez hay más campañas de concientización que buscan erradicar el odio. En este sentido, la plataforma de videos cortos, TikTok, ha ayudado mucho a visibilizar estos casos.

El caso se hizo viral porque un hombre que se burla de los mexicanos por comer unos ricos nopalitos.

Mediante la cuenta "Mi Chuy Aquino´, se publicó un video de discriminación, donde un hombre sin reparo se burla y tira hate a los mexicanos y a los nopales que se consumen en nuestro país.

"Ahí está la comida de los putos mexicanos. Jajaja, esos pinches mexicanos lo que comen. Los nopales con las espinas. Hijos de pu...Parecen caballos, vacas, marranos, puercos", dijo el hombre extranjero mientras grababa algunos nopales.

Como era de esperarse, la publicación de inmediato causó controversia, pues varios internautas se indignaron por los insultos a los nopales y a los mexicanos que propinó el hombre.

"Te metes con México, te metes con todos"; "Mil disculpas a todos los mexicanos, no todos en Guatemala somos así"; "No todos los salvadoreños somos así"; "No entendí que dice este tipo, no hablo simio"; "Sólo entendí que te abandonaron de chiquito"; "Cuando veas un paisano mexicano díselo en su cara a ver si es cierto", se lee entre las reacciones.

Sin embargo, pese a las críticas, el usuario –del cual se desconoce su país de origen– ha seguido haciendo mofa contra el país mexicano y hasta ha respondido a quienes le han dedicado algún video de reacción.

¿Crees que es broma? ¿Es un personaje? ¿Nos deberíamos ofender por lo que piensen los demás sobre nuestro país?

