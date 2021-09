Joven compró esperma en internet, se inseminó con tutorial de Youtube y da a luz

Todos los días circulan historias difíciles de creer, a continuación, te contamos la de Stephenie Taylor una mujer que gracias a una "app", Internet y un donante de esperma, logró concebir una bebé mediante inseminación artificial.

Tal parece que Stephenie Taylor deseaba ser madre por segunda ocasión, pero no estaba dispuesta a establecerse en una relación sentimental con alguien, así que lo hizo de manera autónoma observando tutoriales en YouTube luego de adquirir un sistema de inseminación artificial casero que adquirido en el sitio eBay y con el esperma de un hombre que eligió a través de la aplicación llamada "Just a Baby", recomendada por una de sus amistades.

Según el medio británico Daily Star, Taylor llevaba tiempo analizando la inseminación artificial para tener un segundo bebé, sin embargo, al ver los costos del procedimiento en clínicas de fertilidad, su desesperación se hizo presente y se mostró abierta a explorar una alternativa tecnológica con un resultado sorprendente.

"Se podría decir que es una verdadera bebé en línea, es un milagro", comparte la mujer de 33 años originaria del poblado de Nunthorpe (Inglaterra) en una entrevista, así como los detalles de su proceso rumbo a esta maternidad hecha posible en su totalidad con el uso de los recursos tecnológicos a su alcance en un solo intento.

Stephenie tiene un hijo de cinco años producto de una relación con su ex pareja, pero de momento no desea involucrarse sentimentalmente con alguien más, por lo que el seguimiento puntual de lo mostrado en los tutoriales del kit de inseminación artificial que adquirió en Internet derivó en no renunciar a su sueño de un nuevo miembro en su familia.

Con relación al esperma, la mujer informa que fue a través de "Just a Baby" que encontró el perfil ideal en tan solo un día, un hombre al que describe como "agradable, cálido y amistoso" y a quien invitó una taza de té cuando este acudió personalmente a entregar su muestra. Pese al anonimato del donante, Taylor compartió que en un futuro si su hija, a quien llamó Eden, desea conocerlo, podrá hacerlo sin ningún problema; además, no descarta la posibilidad de elegirlo a él nuevamente si quisiera tener más hijos.

La bebé nació en octubre del año pasado y su hermano mayor, Frankie, se ha convertido en un devoto cuidador de la pequeña, quien también llena de alegría a los familiares de Taylor: "Su madre y su hermana estaban encantadas, pero Stephenie dijo que a su padre le tomó un tiempo subir a bordo, pero ahora cree que fue una "decisión brillante"", recoge el medio británico.

