Juan de Dios Pantoja habla del escándalo de sus "videos íntimos"

Una nueva pelea entre dos famosos youtubers fue el tema tendencia en redes sociales, Juan de Dios Pantoja y Lizbeth Rodríguez se hicieron de dimes y diretes en redes sociales por la presunta infidelidad de Pantoja a su prometida Kimberly Loaiza.

Lizbeth Rodríguez aseguró que Juan de Dios Pantoja engañó a Kimberly Loaiza, su actual pareja y madre de su hija, con uno de sus compañeros de Badabun, Kevin Achutegui, a quien bautizaron en Twitter como Kevin Panini por ser el presunto tercero en discordia entre Pantoja y Loaiza.

El también cantante le pidió a la ex conductora de "Exponiendo Infieles" pruebas de su presunta infidelidad, a lo que Lizbeth respondió en sus historias de Instagram con una conversación de Messenger donde supuestamente Kevin Achuntegui, amigo y fotógrafo de Kimberly Loaiza, asegura que tuvo intimidad con Juan de Dios Pantoja.

Pediste pruebas!

Solo espero que hagas algo al respecto!



Esto lo hago por todas las mujeres que hemos sido engañadas!

Porque tienes todo! No lo necesitas! #estoycontigo #amigadatecuenta#kevinpanini #kimdatecuenta pic.twitter.com/v94I2X5Sbp — Lizbeth Rodriguez (@Soylizbethmx) April 17, 2020

El intérprete de "Me Fascina", no tardó en responder y aseguró que la conversación que filtró Lizbeth Rodríguez donde Kevin Achutegui asegura su relación con JD Pantoja, es falsa y le apostó a ex chica Badabun que cerraría su canal de YouTube si podía probar con hechos que él ha engañado a Kimberly Loaiza con un hombre.

FILTRAN PRESUNTOS VIDEOS ÍNTIMOS DE JUAN DE DIOS PANTOJA

La conversación en redes sociales dio un giro inesperado a últimas horas del viernes 17 de abril, el tema ya no era el pleito entre Lizbeth Rodríguez y Juan de Dios Pantoja, la atención se centró en unos presuntos videos íntimos donde se relaciona a JD Pantoja con una supuesta menor de edad.

A pesar de que Lizbeth Rodríguez fue quien envió los comprometedores videos de Juan de Dios Pantoja a Kimberly Loaiza, no hay prueba de que la ex chica Badabun haya filtrado en redes sociales los videos de JD.

Me llegó una prueba y no nada más me llegó a mí, le llegó a un montón de gente... Kimberly, te voy a mandar un video, lo siento mucho, te apoyamos, no lo necesitas, checa el video, querías una prueba, ahí está, expresó Lizbeth en sus historias de Instagram.

JUAN DE DIOS PANTOJA PREPARA RESPUESTA

Ante el escándalo que rodea a la pareja mexicana más famosa de internet, Juan de Dios Pantoja aseguró que está preparando un video para responder a la supuesta infidelidad que se le acusa y explicar la verdad detrás de sus videos íntimos.

Oigan no jodan jaja nunca verán un video mio con un hombre ?? tampoco se mamen sacando videos de otros weyes y suponiendo que soy yo. Mañana seguramente sabran muchas cosas más en mi video, espérenlo antes de creer tanta mamada. — Juan De Dios Pantoja ?? (@Juandedios_P) April 18, 2020

Por su parte Kimberly Loaiza aseguró que no hablaría más del tema, aunque esto lo dijo antes de que se Jukilop estuviera en el ojo del huracán de la polémica.

No hablaré mucho, mejor se lo dejo a DIOS finalmente el se encarga de todo, pero desde que ella hizo una conversación falsa pueden darse cuenta que tiene maldad y esta mintiendo. Por nosotros no se preocupen estamos bien, somos una familia feliz,seguiremos pasando estas pruebas. — Kimberly Loaiza ???? (@KimberlyLoaiza_) April 17, 2020

Tranquilos que lo que quieren hacerles creer no es como lo están pintando, esperence poquito... todo bien, yo estoy bien, dijo JD Pantoja en sus historias de Instagram.

(Aline Núñez)