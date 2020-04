Kimberly Loaiza reaparece tras su ruptura con Juan de Dios Pantoja

Tras el escándalo y su ruptura con Juan de Dios Pantoja , Kimberly Loaiza reapareció y usó sus redes sociales para demostrar que la separación y todos los rumores a su alrededor no detuvieron su vida, ya que tiene un impulso muy grande; su hija Kima, que nació hace casi un año.

Twitter se convirtió en el escenario de una cruda revelación: la supuesta infidelidad de Juan de Dios a Kimberly fue ventilada por Lizbeth Rodríguez, y los tres famosos se involucraron en un intenso cruce de comentarios que involucró la publicación de videos íntimos y el quiebre de una de las parejas más queridas del Internet, también conocida como "Jukilop".

Pero tras varios días, Loaiza rompió el silencio para mostrar lo que más le importa en estos momentos y es el permanecer al lado de su hija Kima.

La también cantante compartió una serie de fotografías al lado de la pequeña y escribió: "Siempre juntas, mi vida".

A través de sus historias de Instagram, agradeció a sus seguidores por el apoyo que ha recibido desde que comenzaron a ventilarse varios aspectos en la vida privada de su ex pareja, Juan de Dios Pantoja, como las presuntas relaciones con el fotógrafo Kevin Achutegui y con una menor de edad.

"Muchísimas gracias por todo su apoyo; de verdad lo valoro muchísimo", dijo antes de mencionar que busca mantenerse en contacto con su grupo de fieles fanáticos, con lo que demostró que su vida laboral continuará muy activa.

Hace unos días también confesó que volvería a hacer diversos contenidos, aunque no estaba muy feliz de hacerlo: "Regresaré a hacer videos en TikTok por ustedes, porque muy motivada no estoy, pero los amo linduras y sé que quieren videos".

Así sorprendió a sus admiradores realizando una queja musical por el encierro ante el coronavirus, aunque fue interpretada como una señal de que superará sus problemas sentimentales.

"¿Cuándo creen que esto termine?", cuestionó en su Instagram al publicar el video en el que canta "No voy a salir a la calle más, aquí en mi casa no hay peligro, me voy a cuidar, la cuarentena respetar si esta canción puedo cantar, en mi balcón el virus no podrá entrar".

(Imelda Téllez)