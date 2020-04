Kimberly responde a burlas de Lizbeth e infidelidad de Juan de Dios

Desde hace unos días Lizbth Rodríguez, Juan de Dios Pantoja y kimberly Loaiza protagonizaron uno de los escándalos más polémicos de redes sociales luego de que en Twitter filtraran una conversación de la conductora de "Exponiendo Infieles" y el famoso influencer, pero Kimberly reapareció para hacer frente a la polémica y responder a la ex "Chica Badabun".

De acuerdo a Infobae, Kimberly Loaiza publicó un mensaje el domingo por la tarde, luego de que Lizbeth publicara en sus Instagram stories varios videos en los que se burlaba de ella.

"Amiga, date cuenta", decía Lizbeth en un clip de TikTok, mientras que en otro parodiaba a Kimberly para decir "digan lo que digan no me voy a dar cuenta, ¿ok?". Más adelante señaló "para todas esas personas que se la pasan diciéndome que solo quiero afectar a una persona con mis publicaciones, piensen, ¿ustedes creen que en este momento esa persona si quiere tenga permitido usar el celular, no lo creo".

Lizbeth puedes seguir burlándote de mi el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagare con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú. — Kimberly Loaiza ???? (@KimberlyLoaiza_) April 19, 2020

Fue entonces que Kimberly Loaiza escribió en su cuenta de Twitter:

Lizbeth, puedes seguir burlándote de mí el tiempo que quieras, compartiendo publicaciones donde me humillan, pero yo no te pagaré con la misma moneda, porque eso me haría rebajarme a lo que tú eres y yo no soy una mujer como tú"

El mensaje de Loaiza recibió casi 300,000 "likes" en la red social, así como más de 10,000 retuits y 27,000 comentarios.

Más tarde, Kimberly compartió tanto en Twitter como en Instagram una fotografía en la que posó junto a un árbol y luciendo unos jeans.

La youtuber escribió para acompañar la imagen:

"Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes"

Una mujer fuerte es aquella que es capaz de sonreír esta mañana, como si no hubiese llorado toda la noche. Para verdades el tiempo y para justicia DIOS, no ustedes. pic.twitter.com/BpvGTpQw73 — Kimberly Loaiza ???? (@KimberlyLoaiza_) April 19, 2020

Al parecer, Kimberly respondió así a las personas que la han cuestionado por su actitud luego del escándalo en el que estuvo involucrado su esposo, el también youtuber Juan de Dios Pantoja, y el fotógrafo de ambos, Kevin Achutegui.

En redes comenzó a circular el rumor de que Pantoja le fue infiel a Kimberly con Achutegui, por lo que este último fue llamado "Kevin Panini" (en relación con el escándalo de infidelidad de la ex "Lavandera" Karla Panini).

Y entonces Lizbeth Rodríguez no sólo lo confirmó sino que incluso mostró una supuesta conversación en la que Kevin admitía haber tenido relaciones sexuales con Pantoja.

De inmediato hubo reacciones por parte de los implicados, quienes le pidieron a Lizbeth que mostrara pruebas.

Y aunque la ex "Chica Badabun" mostró el chat con Achutegui, aseguraron que ella lo falsificó.

"Que no se proyecte mi amiga, no me dedico a lo mismo que ella, ¡sin contar YouTube! Pero allá ustedes si quieren creerle a alguien que tiene un programa FALSO", mencionó Kevin.

Última cosa que quiero decir, LIZBETH si de verdad me quieres ayudar compruebame que esta conversación es real, si no lo haces para mi estas mintiendo y solo buscas ocasionar problemas para mi familia ?? sin embargo te deseo mucho éxito y paz para tu familia. https://t.co/dJsz90Ee9i — Kimberly Loaiza ???? (@KimberlyLoaiza_) April 17, 2020

Alex Flores, la pareja de Kevin, también entró a la polémica y desacreditó lo dicho por la presentadora. "NO PUEDO CREER LO MIER... QUE ERES, la conversación más falsa y montada del universo, Kevin ni habla así, ¡VALES MIER... COMO PERSONA! Qué ejemplo le estás dando a tu hijo".

Pero Lizbeth no se quedó callada y le respondió en Twitter: "¡También tengo para ti Álex, mejor ni le muevas! #KevinPanini ¡Todos sabemos que estás ahí porque te conviene! ¡Eres hipócrita y convenenciero! ¡Ni tú mamá te quiere! Mejor cuenta como arremedaban y se burlaban de Kim mientras estábamos en Bada...".

La presentadora le pidió a Kimberly Loaiza que le revisara el celular a Juan de Dios Pantoja, pues con eso podría comprobar todo lo que se decía.

JUAN DE DIOS PANTOJA ACEPTA QUE LE FUE INFIEL A LIMBERLY LOAIZA EN ESTE VIDEO

Juan de Dios Pantoja ha aceptado que le fue infiel a Kimberly Loaiza.

En un video publicado en sus redes sociales, el influencer dijo que "ha sido un patán" y le pidió perdón a su esposa.

