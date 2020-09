Kunno se despide de redes sociales tras críticas por cobrar saludos

Kunno, tiktoker de la caminata se despide de las redes sociales: "Lo lograron, me destrozaron y ya me caí" (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM)

Hace unas semanas Kunno, el tiktoker de la caminata, fue tendencia en redes sociales y protagonista las noticias de varios medios luego de ser fuertemente criticado por unirse a la app Hola Fan!, donde varios artistas venden saludos personalizados a sus seguidores.

De acuerdo con Publimetro, Kunno era de las personalidades más cotizadas en la plataforma de Hola Fan!, el tiktoker cobrarba 1,200 pesos por saludo personalizado, lo que desató la ola de críticas en su contra.

Aunque por muchos días se mostro optimista, alegre y disfrutando de vacaciones en Cancún, el influencer rompió en llanto en un video en vivo con sus seguidores y anunció su retiro temporal de las redes sociales.

Definitivamente me voy a retirar de redes sociales porque no me encuentro bien. Para mí es muy difícil estar hablando ahora sobre esto, porque jamás he querido que mis seguidores me vean mal, dijo Kunno.

El influencer aclaró que, como toda persona, ha cometido varios errores en su carrera, pero se siente cansado de los haters: "Al final de cuenta soy persona. Sé que me equivoqué muchas veces en muchas cosas. Necesito descansar, ya no me siento a gusto conmigo. Lo lograron, me destrozaron y ya me caí, pero me voy a volver a levantar. No sé cuánto tiempo necesite, pero de verdad gracias a quienes me apoyan y están ahí".

Yo sé que el hate es algo con lo que voy a vivir toda mi vida, pero nada más quiero que sepan que ahora no puedo. Los amo y me amo. Perdón, gracias.

