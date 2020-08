"La Bebeshita" se niega al desempleo tras fracaso de "Enamorándonos"

Los ajustes en la programación de TV Azteca dejaron a "La Bebeshita" sin trabajo en la televisora, pero la estrella de "Enamorándonos" se niega al desempleo y sale a aclarar a qué se va dedicar después del fracaso del programa de citas que en su momento fue el más famoso de la televisión mexicana.

De acuerdo con Grupo Fórmula, el periodista Alex Kaffie aseguró en su columna escrita que tras el fracaso de la última temporada de "Enamorándonos", Daniela Alexis, mejor conocida como "La Bebeshita" no tenía de qué vivir.

La ex amorosa pidió a su amigo, reportero Gabriel Cuevas que aclarara los rumores sobre su situación económica ahora que ya no se va a presentar a los foros de la televisora del Ajusco.

Me acaba de escribir mi amiga La Bebeshita infartada porque Alex Kaffie la puso en su columna de que de qué va a vivir ahorita si ya fue Enamorándonos y Alex puso en su columna que yo había dicho que ella llenaba antros y dice que ahorita no hay antros por la pandemia, ¿de qué va a vivir?.

Daniela Alexis invirtió lo que ganó participando en el reality show para encontrar pareja, además de que aprovechará su potencial para las redes sociales.

Me dice La Bebeshita, ´¿qué le pasa a esta? ¿Por qué me odia tanto?´ Le dije no te estreses, es normal. Gabo, nada más para que lo digas en tu espacio, voy a vivir de mis menciones y ella tiene un negocio de un spa que se asoció con otra persona, la chava no ha sido nada tonta y ha capitalizado.

(Aline Núñez)