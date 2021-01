"La Bebeshita" se suman a acusaciones contra Rix: "Es un patán"

Yo estaba conviviendo con esta persona, con Rix. Estaba en un punto en el que todos querían seguir la fiesta, yo dije que no. Rix dijo ´yo la puedo llevar a su casa´, pensamos que era una persona de confianza. Me llevó a su departamento, me puse en su cama, la cama estaba con mucha agua. Literalmente no entendía nada y esta persona se quitó la ropa y me empezó a decir que lo tocara, contó Nemix en un video de Instagram.