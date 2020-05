"La Cayetana mexicana": joven quema a ex compañera que fingía ser rica

"La Cayetana mexicana": joven quema a ex...

En redes sociales comenzó a surgir una historia en donde un joven comparó a una de sus ex compañeras de preparatoria con "Cayetana", uno de los personajes de la famosa serie "Elite".

Fue así que el nombre de "Cayetana" se posicionó en los primeros lugares de tendencias de Twitter, recordemos que este personaje dentro de la trama finge tener una vida llena de lujos.

De acuerdo al portal de Exa, el joven asegura que su compañera siempre presumió tener una vida llena de lujos, esto gracias a su papá, quien trabajaba en Estados Unidos y que eran importantes mezcaleros en Oaxaca.

"Lo raro comenzó cuando entramos a la uni, ella entró a una universidad muy cara en Mexico. Su papá trabajaba en EUA y nos comenzaron a llegar rumores de que ella decía que sus papas eran importantes mezcaleros oaxaqueños. Hasta ahí todos así como de qué pedo, tu papá es mojado", contó.

Asimismo el joven detalló que su ex compañera no invitaba a sus compañeros a su casa supuestamente porque tiene una tía muy estricta, quien no permite la entrada de personas extrañas a su hogar.

Como que la joven inventó que se había hospedado en un lujoso hotel en Tulum, aunque, esto no fue cierto, pues únicamente fue a tomarse fotos para luego subirlas a redes.

Esto no es todo, pues la joven solía asistir a antros en donde le pedía fotos a extranjeros, y estas las subía en sus redes sociales asegurando que eran sus amigos.

Desafortunadamente para "Cayetana", el juego quedó expuesto luego de que descubrieran que su casa no tenía nada que ver con lo que presumía, y a pesar de que sí realizaba viajes al extranjero, aprovechaba el momento para tomarse fotos y postearlas en instagram.

Por si fuera poco, la joven se robaba imágenes para luego editarlas y presumirlas como propias.

Aunque, el creador del hilo trató de no dar a conocer su identidad, las cosas no sucedieron así, ya que en redes comenzó a difundirse la cuenta de esta chica, quien inmediatamente incrementó su número de seguidores. Ante esto, Niqotina (como se hace llamar en twitter), pidió que no le lanzaran comentarios de odio, pues al revelar el hilo, lo que menos quería, era esto.

Abro Hilo de mi ex-compañera de la prepa que se hace pasar por una persona que no existe



Estamos hablando de la CAYETANA versión escuela pública mexicana



El hilo está lleno de mentiras, traiciones y estafas. Para no afectar a terceras personas cambiaré los nombres. pic.twitter.com/s6kjmq9Gpk — Niqotina (@Niqotina) May 26, 2020

Un día el rumor se confirmó por una amiga cercana, ella me platicó en shock cuando la fue a visitar y regresó, antes de ir a la fiesta ella le dijo que si le preguntaban en qué colegio estudiaron en oaxaca ella dijera que en uno de los más caros y que sus papas eran Mescaleros. pic.twitter.com/aMVLv2b7vF — Niqotina (@Niqotina) May 26, 2020

Pasado esto Cayetana solo me tenía a mi en Insta, y nos metimos a su perfil, nos dimos cuenta que Yeni muchas fotos de espalda donde weeeey no era ella, conocíamos su cuerpo, ella se fue a visitar a su papá a Los Angeles y subía historias robadas, pero todo llegó a un punto... pic.twitter.com/A3qVr0NuT6 — Niqotina (@Niqotina) May 26, 2020

Creo que el hilo de Cayetana se volvió tan viral porque todos conocemos a una Cayetana o incluso hemos mentido una que otra vez.



El punto está en parar y no dañar a terceras personas.



Sea como sea el hate no está bien, el hilo nunca incito a eso más que solo divertir. Buen día. — Niqotina (@Niqotina) May 27, 2020

(Azucena Uribe)