La modelo de OnlyFans que se encarga de destapar infieles de Tinder

Si bien puede ser algo difícil descubrir el engaño de una pareja, que te enteres por alguien que no conoces podría ser algo irreal, pero una modelo de OnlyFans se dedica a destapar infieles en Tinder.

Su nombre es Sarah Beaudet, quien también se hace llamar Vanessa Riley, y es una modelo de OnlyFans que destapa infieles.

Esta mujer no se anda con medias tintas y ha ayudado a algunas mujeres a descubrir las infidelidades de sus parejas en Tinder.

La joven de 23 años ha cachado a 5 hombres diferentes que han querido conquistarla a través de la famosa app de citas.

"Principalmente intento exponerlos cuando me encuentro con un perfil particularmente odioso y siento un genuino disgusto por su falta de compasión con su pareja", contó en entrevista para DailyStar.

Cabe señalar que, aunque la mayoría de la gente aplaude lo que hace, otros la han tachado de doble cara, cosa que no le importa.

"En mi opinión, hay una diferencia entre participar en una fantasía en línea con alguien que nunca cruzará la línea hacia una relación física y buscar activamente esa relación física mientras engaña a su pareja", dijo.

Sarah dijo que su principal motivación es proteger a las mujeres, pues les preocupa su salud.

"Muchas Infecciones de Transmisión Sexual (ITS) permanecen asintomáticas en hombres y mujeres y pueden causar estragos en los órganos reproductivos de las mujeres. Se sabe que las mujeres se vuelven estériles debido a una ITS no diagnosticada.

"Además, estamos en una pandemia, por lo que conocer a un extraño para tener relaciones sexuales pone a su pareja en riesgo de contraer una ITS y Covid", agregó.

"Me han llamado hipócrita porque aparentemente algunos de mis suscriptores están casados o tienen un vínculo y hablo con ellos todo el día", finalizó.

