"La Tigresa del Oriente" lanza canción contra el coronavirus

"La Tigresa del Oriente" lanza canción c...

"La Tigresa del Oriente" lanzó una nueva versión de su canción Nuevo Amanecer, con la cual busca generar conciencia sobre la pandemia de covid-19 que azota el mundo.









De acuerdo con Publimetro, a través de sus redes sociales compartió un video de la nueva versión de Nuevo Amanecer, rápidamente, las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar.









Judith Bustos, mejor conocida como "La Tigresa del Oriente" busca que no solo sus seguidores, sino que el resto de la población sean responsables y permanezcan en sus casa para frenar la pademia del coronavirus, con frases como 'Cuidemos nuestra vida y salud', 'No cometas un terrible error', ´Si te lavas con jabón el virus no entrará en ti´, la cantante manda un poderoso mensaje en su videoclip.









A pocas horas de su lanzamiento la nueva versión de Nuevo Amanecer es un rotundo éxito a través de redes sociales.

(Ann Ventura)