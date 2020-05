LadyCoronavirus asegura que la difamaron por convocar a fiesta covid

Pareciera que los escándalos en redes sociales están de oferta, si no es la polémica con Karla Panini otros temas desatan la furia de internautas. Apenas ayer 14 de mayo se hizo tendencia el #LadyCoronavirus luego de que se filtrara un audio de WhatsApp con la voz de una mujer que invitaba a una fiesta con personas infectada de covid-19.

Sé que al principio te saca de onda, pero no está nada mal [...] con esto ya te da de una vez y tú ayudas que a otros les dé, menciona la joven del mensaje que no ha sido identificada.

De acuerdo con Grupo Fórmula, una usuaria de redes sociales relacionó la voz del polémico audio de WhatsApp con la de la influencer Nikol Valle, a quien le han llovido críticas e insultos en sus redes por convocar a dicha fiesta en Las Águilas.

NIKOL VALLE RESPONDE A LOS ATAQUES

La influencer hizo un video para su cuenta de Instagram donde aclaró su relación con los audios de WhatsApp, explicó que no es su voz la que se volvió viral y que nunca organizaría un evento de ese tipo

Con la novedad de que amanecí siendo ´Lady Coronavairus´ [...] Quiero decirles que no soy yo, pero una niña lo afirma porque mi voz es súper parecida a la de esa nota de voz. Entonces me está difamando, está subiendo fotos de mi perfil, videos de mis historias, para que la gente compare mi voz con la de la nota de voz y sepan que soy yo. No soy yo", afirmó.

Nikol pidió a los usuarios de redes sociales que investiguen antes de atacarla y agregó que ella toma todas las precauciones ante la pandemia, ya que vive con sus abuelos, quienes forman parte de la población vulnerable y por ello "nunca pondría su salud en riesgo", declaró.

(Aline Núñez)