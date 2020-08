Las rolas con que musicalizaron el incidente en la combi de Texcoco

Luego de que se volviera viral el video de un robo ocurrido en una combi de Texcoco, los cibernautas no tardaron en convertir la tragedia en comedia, primero lanzaron memes sobre el incidente y después hasta lo musicalizaron poniendo sus rolas favoritas de fondo.

Un ladron y su compinche, tuvieron la "magnifica" idea de subir a asaltar en una combi de la ruta Texcoco-Lechería en el Estado de México, lo que jamás imaginaron es que su acto, se convertiría en uno de los videos más hilarantes de todo el 2020.

(FOTO: TOMADA DE TWITTER)

LOS USUARIOS SE PREGUNTARON CÓMO SE VERÍA EL VIDEO CON UNA CANCIÓN DE FONDO Y ESTOS FUERON LOS RESULTADOS:

"IN THE END" - LINKIN PARK

El clásico, hace 10 años veíamos a una cobra peleando contra un escorpión... hoy solo queda darle gracias a San Chester por hacer una canción que supera la prueba del tiempo.

"LA CARENCIA"- PANTEÓN ROCOCÓ

¡Qué se arme el slaaaaam! Casi, casi, como si estuvieras en el Vive Latino.

Madriza al ratero de la #combi con música de Panteón Rococo de fondo pic.twitter.com/FlFFVPm5nG — danielprimocool (@danielprimocool) August 3, 2020

"WHAT A WONDERFUL WORLD"- LOUIS ARMSTRONG

La ironía de un mundo bonito... hasta efectos de copos de nieve tiene.

Jajajajajaja weeeeeey no puedo con la musica de fondo!! ????????



#combi pic.twitter.com/JrB4KyYWxO — Ivan M. (@starshif) August 4, 2020

MÚSICA AMBIENTAL DE DRAGON BALL Z

Hasta parece que escuchamos decir: "En ese momento Cell sintió el verdadero terror".

Madriza al ladrón de la Combi con música de Dragon Ball de fondo#combi #Ladron #DragonBall pic.twitter.com/GM2Xm6QszN — Luis (@luis_feer1) August 3, 2020

"PAYASO DE RODEO" - CABALLO DORADO

Un error en uno de los pasos y todo se puede volver un caos.

TEMA DE MUCHA LUCHA

Solo les faltó el ring y la ayuda de La Pulga.

"ME HARTÓ EL PENDEJO"- LOS INQUIETOS DEL NORTE

Al puro estilo de una narcoserie con todo y fondo norteño.

El mismo video del ratero que se lo madrean en la combi pero con la canción "Me harto el pendejo".#Asalto #Texcoco #Edomex #combi #finalesfelices pic.twitter.com/wb84YSgOvY — Jonathan Santos (@Jhonny_sl_) August 3, 2020

"DYONISIUS" – BTS

¿Qué pensará la banda surcoreana de ver su música en esto, lo entenderá?

pasajeros golpean a asaltante de texcoco con dionysus de fondo pic.twitter.com/o4R37U0orL — karenshi ; ???? (@jionysuus) August 3, 2020

TEMA DE AVENGERS

Uno de los mejores, porque para las personas, estos hombres actuaron como unos superhéroes.

Asalto en la #combi con música de avengers pic.twitter.com/LOQ1qQmK6r — Jerry Navarro ???? (@JerryHNavarro) August 3, 2020

"BOSS OF ME" - THEY MIGHT BE GIANTS

Para muchos lo que ocurrió lucía como una escena de Malcolm el de en medio.

ASTRONOMÍA - TONY IGY

No podía faltar la música de los cuatro hombres cargando el ataúd.

HASTA USARON LA MÚSICA DE LA ROSA DE GUADALUPE

La putiza que le metieron al #Ratero de la #combi *con música dramática de la Rosa de Guadalupe* pic.twitter.com/yxO7T4Wo1N — Katherine Betancourt (@katherinecsst) August 4, 2020

(Imelda Téllez)