Lizbeth Rodríguez acepta reto de Televisa y llega a "Guerreros 2020"

Lizbeth Rodríguez acepta el reto de Televisa y llega a "Guerreros 2020", la famosa influencer demostró que su talento va más allá de exponer infieles y aunque ha dejado claro que no es muy fan del deporte, puso a prueba su rendimiento físico en las dinámicas del famoso programa de Canal 5.

De acuerdo con Milenio, Lizbeth Rodríguez se presentó en el foro de "Guerreros 2020" para integrarse al equipo de las Cobras, liderado por la atleta Macky González, ex participante de Exatlón. La famosa youtuber realizó varios retos: se enfrentó con la actriz Martha Julia y hasta se dio un chapuzón en agua helada.

Sus compañeros del equipo Cobras debían contestar preguntas de cultura general, pero con cada error, Lizbeth Rodríguez era sumergida en una alberca llena de hielos y agua helada

Este reto fue el que más revuelo desató en redes sociales por las expresiones que hacia Lizbeth cada vez que era sumergida en el contenedor de agua.

Posteriormente se presentó el reto Lizbeth Rodríguez vs Martha Julia, donde la ex conductora de "Exponiendo Infieles" se enfrentó a la actriz quién representaba al equipo de Leones, en el llamado "campo de batalla". Ambas participantes debían completar un circuito de difíciles obstáculos y tocar una campana para llevarse el triunfo. Martha fue la que se llevó la victoria pero Lizbeth no se rindió y logro completar el circuito a pesar de sus limitaciones físicas.

Lizbeth Rodríguez no podía irse del programa sin hacer su caracteristica inspeccion de celulares en busca de infidelidad, Christian y Sebas fueron sus víctimas.

(Aline Núñez)