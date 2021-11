Lomito entra a una conocida tienda de ropa y vigilante no lo saca, le toma la temperatura como parte del protocolo para que pueda pasar sin ningún problema.

Un hombre que trabaja como guardia de seguridad en una tienda Zara, fue el protagonista de este tierno momento cuando un perrito trata de ingresar al establecimiento, y lejos de sacarlo del lugar, le tomó la temperatura para que pudiera entrar, por lo que el video se hizo viral en TikTok.

Lomito entra a una tienda de ropa y vigilante no lo saca, le toma la temperatura

El perro se quedó parado en la entrada de la tienda de ropa, pues estaba seguro que el señor no lo dejaría ingresar, pero para sorpresa del can y de quienes presenciaron la escena, el guardia decidió cumplir con los protocolos de sanidad, por lo que le colocó el termómetro digital para asegurarse de que no tuviera temperatura, y así dejarlo entrar.

Uno de los asistentes al centro comercial donde se encuentra esta tienda de ropa se percató del hecho y grabó al guardia mientras mostraba su empatía hacia el cachorro. Luego de la publicación de este video, miles de usuarios de TikTok no tardaron en reaccionar y llenar de elogios y buenos comentarios al hombre de seguridad.

"Qué hermoso gesto del vigilante", "Es tierno ver como no todos viven en su mundo laboral", "Qué temperatura habrá tenido el perrito".

Lomito, en busca de las últimas tendencias

Seguramente este lomito iba en busca de las últimas tendencias en moda para perros, pues no hay que olvidar que la tienda de ropa antes mencionada cuenta con una colección para vestir a los canes. Algunas de las prendas son: chubasquero, chaqueta acolchonada, manta de cuadros y cama mediana, que forman parte de la pet collection.

¿En qué comercios puedes entrar con tu mascota?

Hace unos años, la entrada de mascotas a lugares públicos estaba totalmente prohibida, pero en la actualidad esto ha cambiado, e incluso si tu perro o gato no es tan pequeño como para llevarlo en una bolsa, hay muchos sitios en los que puedes ir con él.

Antes era muy frecuente ver en restaurantes o tiendas carteles de "Prohibido animales". Sin embargo, cada día hay un número mayor de estos establecimientos que permiten la presencia de las mascotas en sus terrazas. En el interior, solo permiten el acceso a perros guía, lazarillo, por cuestiones de higiene.

En lo que se refiere a tiendas de ropa, desde hace un par de años, se permite la entrada de animales a las tiendas. Quizás alguna vez te encontraste con alguna persona que iba tranquilamente con su perro de shopping y te resultó extraño, pero en algunas tiendas ya está permitido, siempre y cuando lo lleves con si correa.

(Con información de Lomunidad y Mis Animales)