¿Los ahorros o el aguinaldo? Esto pasó con Firulais y el dinero destrozado

Fernanda Ramírez contó en su cuenta de TikTok @_feery_ la verdadera historia de sus billetes de 500 pesos que no fueron destrozados por Tobías, el lomito negro que aparece en el video, sino por el otro perrito que tiene, también aclaró que no se trataba de su aguinaldo, sino el dinero que tenía ahorrado para pagar su título. También dijo que no regañó a sus lomitos, y asumió la culpa de todo lo que pasó, pues dejó el dinero a su alcance.

"Hola amigos llegó el momento de hablar. Les presentó a Tobías, el famoso perrito que se comió los billetes de su dueña. Quiero aclarar que no les hice nada, ni siquiera los regañé, bueno sí, un poquito. No sé de dónde sacaron que era lo de mi aguinaldo, tal vez por la fecha, pero no, no era mi aguinaldo, sino el dinero para mi título. Ese día se me ocurrió dejarlo en un mueble que está cerca de mi cama y salí, y cuando regresé los billetes ya estaban destrozados".

Tras lo sucedido, Fernanda trató de juntar todos los billetes destrozados para pegarlos con diurex, para después ir al banco. Afortunadamente de los 7 mil 500 que eran, pudo recuperar 6 mil y mil están en revisión, porque les faltan cachitos y tenían que checarlos, sólo ya no pudo recuperar 500 pesos.

"Me quedó con la experiencia de lo qué pasó y me responsabilizo de todo. Ese día que vi los billetes destrozados ya no sabía si reír, llorar o enojarme, pero son mascotas y piensan que todo es juguete. Agradezco mucho sus comentarios y compartidas, nunca pensé que el video se hiciera tan viral, ya son casi 4 millones que vieron mi historia".

¿Los billetes rotos pierden su valor?

Para tranquilidad de Fernanda Ramírez, dueña del perrito destroza aguinaldos, de acuerdo con el Banco de México, el que un billete esté roto no afecta su valor, pero se recomienda repararlo con cinta adherible transparente, ya que de unirlo con otro tipo de cinta "se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que sí puede quitarle valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso".

Si a los billetes deteriorados les falta un pedazo, equivalente al tamaño de una moneda de 10 pesos actualmente en circulación, siguen conservando su valor; si los billetes tienen un segmento faltante mayor a una moneda de 10 pesos, para saber si aún conservan su valor, deberán pasar por una evaluación conforme a las reglas que estipula el Banco de México.

FOTO: CAPTURA TIKTOK @_feery_

(Con información de La Razón y Cadena Noticias)

(Lérida Cabello)