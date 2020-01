Los juguetes que seguro le pediste a los Reyes Magos, pero nunca te trajeron

Una de las fechas más esperadas de nuestra niñez era la llegada de los Reyes Magos, con mucha ilusión escribíamos nuestras cartitas para que Melchor, Gaspar y Baltasar nos trajeran nuestros juguetes porque fuimos niños buenos todo el año y nos portamos muy bien. El 5 de enero nos dormíamos temprano para que al despertar el 6 de enero con mucha ilusión corriéramos al árbol y abriéramos nuestros regalos.

Desafortunadamente más de uno no recibió lo que decía la carta, tristemente nos tuvimos que resignar al ver que debajo de nuestro arbolito no se encontraban nuestros anhelados obsequios y más de uno quedó traumado al no recibir lo que pidió.

A continuación, te dejamos la lista de varios de los juguetes que no recibimos en nuestra niñez.

PISTA SCALEXTRIC

Fue uno de los juguetes más famosos no solo en México también a nivel mundial, fue el deseo de muchos niños, sin embargo, más de uno se quedó con las ganas de tener la enorme pista.

CASTILLO DE GREISCOL

En 1981 se estrenó la serie "He-Man", en poco tiempo esta animación se volvió tan popular, fue tanto el impactó que no dudaron en sacar su colección de juguetes. El curioso castillo fue el deseo de muchos, desafortunadamente los reyes no se los trajeron.

ATARI

Una de las consolas consentidas de los niños, pero varios quedaron traumados al ver que debajo de su arbolito el videojuego no estaba.

VIEW MASTER

Una genialidad para los niños, era muy cool los discos que giraban y te contaban una historia, pero los reyes te lo cambiaron por otro juguete.

TAMAGOTCHI

Algunos fueron privilegiados al tener un Tamagotchi, cuidaron de una mascota virtual, le podías dar de comer o jugar con ella, con el riesgo de que inesperadamente se muriera. Claro si los Reyes Magos te lo trajeron sabes de que hablamos.

MICROHORNITO

La mayoría de las niñas que crecieron en los noventas coinciden en que el juguete que menos les llegó fue el microhornito y hay una razón, se trataba de un artefacto que en verdad cocinaba por lo que consideraban que era muy peligroso. Desafortunadamente muchas no recibimos este obsequió.

POLLY POCKET

Era una mini muñeca de ensueño, que se popularizó en los años 90, en un pequeño set llevaba todos sus accesorios. Es probable que tu corazón se rompió al no recibirlo.

RICOCHET

El carro que todos los niños querían, el poderoso auto fue el sueño de varios pequeños. Lamentablemente muchos se quedaron con las ganas de jugar con él.

TELESCOPIO MI ALEGRIA

Si te gustaba la ciencia seguramente le pediste uno a los Reyes Magos, pero en vez de eso, tal vez te trajeron ropa.

AVALANCHA

El juguete de los arriesgados, los reyes prefirieron no regalarte algo tan peligroso y te lo cambiaron por calcetines.

BARBIE RAPUNZEL A TU TAMAÑO

La fascinación de las niñas de los 90 y que debido a lo pesado del paquete los reyes no lo llevaron a tu casa.

av