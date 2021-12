¿Los perros pueden comer las tradicionales uvas en Año Nuevo?

Los perros no solo no pueden comer uvas en Año Nuevo, sino todo el año, ya que pueden provocarle intoxicaciones o serios problemas de salud (FOTO: PINTEREST)

Los perros no solo no pueden comer uvas en Año Nuevo, sino todo el año, ya que pueden provocarle intoxicaciones o serios problemas de salud, a pesar de que muchos estudios aseguran su toxicidad, se desconoce a qué se le atribuye, así que evita darle uvas el 31 de diciembre para recibir el Año Nuevo.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas no se puede asegurar cuál es el componente dañino (que además podría encontrarse en cantidades variables), la dosis exacta que debe consumir un perro o si existe algún producto extrínseco que no siempre está presente. Por este motivo, cualquier dosis se considera un problema de salud en los canes.

¿Qué pasa si los perros comen uvas?

Además de provocarles una intoxicación, el consumo de este fruto provoca una mayor concentración de nitrógeno ureico en sangre y/o creatinina sérica, lo que puede ocasionar a su vez insuficiencia renal aguda.

Al no existir resultados concluyentes sobre el mecanismo de toxicidad de las uvas, no es posible saber con exactitud si una sola uva es potencialmente dañina o no. Cada animal, puede reaccionar de forma más o menos exagerada a una misma cantidad.

FOTO: PINTEREST

Síntomas de intoxicación por uvas en perros

Si por descuido o desconocimiento le diste a tu perro una o varias uvas, debes saber que los síntomas de intoxicación por uvas en perros empiezan a manifestarse luego de 6 horas de que las consumió y nunca después de las 24 horas de la ingestión. Los síntomas más comunes son:

Vómitos

Diarrea

Anorexia (el perro no come)

Sensibilidad abdominal

Letargo

Restos de uvas en las heces

Restos de uvas en el vómito

Polidipsia (sed excesiva)

Si tu lomito presenta alguno de estos síntomas, llévalo de inmediato con el veterinario para que le realice los estudios necesarios, y pueda determinar si padece insuficiencia renal, si hay presencia de urea y creatinina elevadas, oliguria o anuria (tiene problemas para orinar), proteinuria presencia elevada de proteínas en la orina), glucosuria (excreción de glucosa en la orina), hematuria microscópica (hay sangre en la orina) y, en ocasiones hasta crystalluria (hay cristales en la orina).

Cabe mencionar que el pronóstico para los perros con oliguria o anuria es poco favorable. La oliguria es la disminución anormal del volumen de orina emitida en 24 horas. Mientras que la anuria es mucho más grave y, por lo tanto, el dolor y malestar del lomito se manifiesta de manera más evidente: en este caso necesitará un tratamiento de urgencia, debido a que, en el peor de los casos, las consecuencias pueden ser fatales para el can que padece anuria.

FOTO: TWITTER @poralize

Tratamiento de intoxicación por uvas en perros

El tratamiento a aplicar ante una intoxicación por uvas en perros dependerá de los síntomas que muestre el animal. Por lo general, el veterinario emplea eméticos para provocar el vómito y/o absorbentes, como puede ser el uso del carbón activado.

Ahora ya sabes que los perros no pueden comer uvas ni en Año Nuevo ni otra época del año, para evitar intoxicaciones y problemas graves de salud.

(Con información de Experto Animal y Mi cachorro)

(Lérida Cabello)