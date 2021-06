Los principales influencers del mundo en las redes sociales

Cantantes, actores, deportistas y socialites se han convertido en los principales influencers de las redes sociales, gozan de gran popularidad y son seguidos por millones de personas en el mundo.

Las personas con más seguidores en Twitter, por ejemplo, tienen una plataforma masiva para difundir sus mensajes, mientras que aquellos con un gran número de seguidores en Instagram son el sueño de algún anunciante.

Las redes sociales también han permitido que las personalidades que antes eran desconocidas ahora gocen de fama mundial gracias a YouTube o TikTok.

¿Quién tiene el mayor alcance en todo el universo de las redes sociales? Visual Capitalist clasificó a las personalidades más seguidas en las plataformas digitales.

¿QUIÉN TIENE MÁS SEGUIDORES EN GENERAL EN LAS REDES SOCIALES?

Se analizaron las cuentas más seguidas en múltiples plataformas para reducir los principales influencers en las redes sociales a partir de abril de 2021.

Las fuentes incluyen rastreadores de la mayor cantidad de seguidores en Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Twitch y TikTok, verificados directamente en el sitio y con el rastreador de redes sociales Socialblade.

¿LOS RESULTADOS?

El top 10 lo conforman figuras como: Cristiano Ronaldo, Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gómez, Taylor Swift Música, Dwayne Johnson, Katy Perry, Kylie Jenner, Rihanna y Kim Kardashian.

En abril de 2021, el futbolista Cristiano Ronaldo era la persona más seguida en redes sociales con más de 500 millones de seguidores.

Le siguen Lionel Messi, Neymar, Shakira, Jennifer López, Beyoncé, Ellen DeGeneres, Miley Cyrus, Nicki Minaj, Barack Obama y Will Smith.

Pero hay otros aspectos que destacan, como el alcance global de la música. Con una base de fans grande y diversa, los artistas representan la mitad de los 50 seguidores más grandes de las redes sociales.

Instagram es otra gran plataforma para el 67% de los 50 principales influencers de las redes sociales. Esto incluye celebridades difíciles de categorizar como el clan de las hermanas Kardashian-Jenner, saltaron a la fama gracias a su reality "Keeping Up with the Kardashians" y a sus emporios de ropa, accesorios y maquillaje.

Las personalidades que comenzaron en una plataforma de redes sociales y desarrollaron seguidores masivos incluyen a la estrella más seguida de TikTok, Charli D'Amelio y los YouTubers Germán Garmendia, Felix "PewDiePie" Kjellberg y Whindersson Nunes Batista.

Los políticos también fueron influyentes prominentes. El ex presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, tiene la mayor cantidad de seguidores en Twitter, y el primer ministro de India, Narendra Modi, tiene más de 175 millones de seguidores en las redes sociales.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, también habría estado en la lista con más de 140 millones de seguidores en las redes sociales antes de ser expulsado de múltiples plataformas el 8 de enero de 2021.

UNA MIRADA GENERACIONAL A LA INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES

Mientras que las generaciones mayores han tenido que adaptarse a las plataformas de redes sociales, las generaciones más jóvenes han crecido junto a ellas. Como medida de importancia cultural, esto le da a la Generación X, los Millennials y la Generación Z una rara ventaja sobre las generaciones anteriores.

Los millennials, en particular, tienen la mayor parte de los lugares en esta lista de los 50 principales. La edad promedio de los 50 influencers principales fue de poco más de 37 años.

En el Índice de Poder Generacional (GPI ), que mide la participación de las generaciones de energía en varias categorías, las plataformas digitales fueron un área clave donde los Millennials derivaron su poder e influencia. En general, los Baby Boomers y, en menor medida, la Generación X, siguen siendo los protagonistas en la mayoría de las áreas de la sociedad actual.

INFLUENCIA DE LAS REDES SOCIALES EN EL FUTURO

Como saben la mayoría de los fanáticos y anunciantes, no todas las cuentas de redes sociales y los seguidores son homogéneos.

Muchos influencers con seguidores relativamente pequeños tienen un compromiso más constante y, a menudo, pueden exigir tarifas publicitarias altas como resultado.

Por el contrario, la mayoría de las plataformas de redes sociales están contando con un gran exceso de cuentas falsas o bots que inflan el número de seguidores, lo que afecta a todo, desde celebridades y políticos hasta personalidades y empresas.

Independientemente, las redes sociales se han convertido en una plataforma principal (o tribuna) para los influencers culturales de hoy. Miles de millones de personas recurren a las redes sociales en busca de noticias, participación, recomendaciones y entretenimiento, y las nuevas plataformas siempre están en aumento.

Foto: Visual Capitalist

(Ann Ventura)