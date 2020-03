Luisito Comunica explota contra sus fans por "hostigarlo"

El famoso youtuber Luisito Comunica fue señalado como "insoportable" por usuarios de redes sociales que aseguran que se le ha subido la fama.

De acuerdo a Grupo Fórmula, Luisito Comunica hace unos meses confesó que si sale al cine con sus amigos se "disfraza" con una gorra y lentes, y procura hablar en voz baja, para que nadie lo reconozca y pueda disfrutar de su momento.

Al parecer Luisito Comunica sabe lo que la fama significa pero aún no se acostumbra a que sus fans lo sigan a todos lados y llega a explotar contra ellos, que sólo quieren una fotografía con su ídolo.

En redes sociales comenzó a circular un video de Luisito Comunica "regañando" a un grupo de seguidores de Valladolid, por no dejarlo dormir y hostigarlo.

"Yo vengo aquí a grabar, a enseñar el lugar. El hecho de que vengan ustedes a mi hotel y me estén gritando toda la noche y hostigando, la verdad no me agrada. Quiero que sepan que no me agrada, pero nos vamos a tomar unas fotos, ¿ok? Puras selfies", se escucha decir al enfurecido youtuber.

Tras la difusión de este video, los fans de "El Rey Palomo" lo defendieron y aceptaron que "tiene derecho a dormir tranquilo", incluso llamaron "tóxicos" a las personas que lo "hostigaron".

(Azucena Uribe)