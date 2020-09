Luisito Comunica revive sus fotos de mujer tras ser tachado de macho

Luisito Comunica estuvo en medio del huracán de la polémica hace unos días tras publicar una foto en su perfil de Instagram que algunos internautas tacharon de machista, tras una ola de críticas el influencer revive sus fotos vestido de mujer.

De acuerdo con Infobae, Luisito Comunica compartió una pequeña galería de lo que fue su transformación en Drag Queen, a cargo de la famosa Cherry Darling.

Me transformé, expresó el youtuber en las fotos donde se le ve vistiendo una peluca rosa, gafas moradas y maquillaje cargado.

La publicación de Luisito Comunica rebasa el millón de "Me Gusta" y aunque no dio razones para este inesperado posteo, sus seguidores reaccionaron a favor de su transformación, pero las críticas no estuvieron ausentes.

Estas fotos no son novedad, Luis Arturo Villar Zudek ya había compartido el resultado de su transformación a Drag Queen con una sesión de fotos más elaborada, la publicación de este 3 de septiembre es solo un poco del proceso que mostró en un video para su canal de youtube donde bautizó a su alter ego como "Paloma".

LUISITO COMUNICA SE HA TRANSFORMADO EN MUJER MÁS DE UNA VEZ

Para febrero de este año hizo una sesión fotográfica vestido como el personaje principal del anime Sailor Moon.

Tu novio con sus amigos cuando no lo estás viendo, escribió en su cuenta de Instagram al lado de varias imágenes. Ambas publicaciones recibieron el apoyo de sus seguidores más cercanos.

En otra ocasión el también empresario mostró la versión femenina de sí mismo que la popular aplicación FaceApp le hizo.



TACHAN A LUISITO COMUNICA DE MACHISTA

El fin de semana pasado Luisito Comunica publicó una fotografía al lado de su novia. En la imagen ella aparece de espalda, con un short vaquero que resalta sus curvas; mientras que él posó con una botella con un mensaje que provocó una ola de comentarios negativos.

La imagen fue capturada durante un viaje del influencer y su novia, la modelo Arianny Tenorio, por San Miguel de Allende, donde le ofrecieron un famoso mezcal que se elabora de forma artesanal en Dolores Hidalgo, llamado: "Tus nalguitas serán mías".

Unos carnales aquí me invitaron a probar el mezcal ´Tus nalguitas serán mías´, dijo Luisito Comunica en sus historias de Instagram, probando la bebida. Agh, está fuerte. Sí, efectivamente serán tuyas carnal, añadió tras dar el trago.

La imagen disparó las críticas en redes sociales, donde muchos usuarios la calificaron de machista, al creer que Luisito Comunica cosificó y sexualizó el cuerpo de Arianny Tenorio.



Horas después se pronunció sobre la polémica y se disculpó por su desafortunada publicación: "Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe parar", tuiteó.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza ´bromas´ que jamás debieron ser graciosas, ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico, agregó.

(Aline Núñez)