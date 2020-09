Mhoni Vidente hace devastadoras predicciones a Angélica Rivera

Mhoni vidente hace devastadoras predicciones para la farándula, la famosa astróloga advierte a Angélica Rivera que se enfrentará a polémicas que saldrán a la luz sobre su matrimonio con el ex presidente de México, Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Soy Carmín, en un clip de predicciones Mhoni Vidente advierte a dos estrellas de la farándula de las que se habla mucho en redes sociales, Miguel Bosé y Angélica Rivera. Algo muy malo está por llegar para ellos dos e incluso señaló que sus vidas corren un fuerte peligro.

MIGUEL BOSÉ

Mhoni Vidente destapó dos cartas del tarot para hablar del futuro de Miguel Bosé, la pitonisa se mostró muy preocupada por el famoso cantante español pues asegura que su vida corre peligro debido a las declaraciones que ha hecho en redes sociales. Recordemos que Miguel Bosé desaprobó el uso de cubrebocas y aseguró que la pandemia de covid-19 es una conspiración para controlar el mundo.

Corre peligro, lo quieren matar, lo quieren envenenar. Se metió en mucha polémica sobre esa vacuna, y la gente más poderosa, los iluminados no lo quieren dejar vivo. Se visualiza una muerte, un atentado, o que lo envenenan. Miguel bosé, cuídate, hay cosas oscuras detrás de ti, manifestó la experta.

ANGÉLICA RIVERA



La ex primera dama de México, y ex esposa de Enrique Peña Nieto, Angélica Rivera, tiene un oscuro futuro. Mhoni Vidente se apoyó en la carta del as de espadas para advertir a "la Gaviota" que la polémica volverá a atormentar su vida y la de su familia.

Se le visualiza algo oscuro, un libro, anotaciones, cosas muy polémicas que saldrán a la luz cuando estuvo casada con Peña Nieto. Cosas muy fuertes vienen para ella y su familia, vaticinó.

SISMOS, HURACANES Y FIN DE LA PANDEMIA

Por otra parte, Mhoni Vindete mencionó que otros fenómenos naturales tendrán presencia en este mes de septiembre, habrá huracanes en el Océano Atlántico y Pacífico, en el primero se espera uno de catergoría 4 o 4.5. En cuanto a sismos dice que se presentarán en varias partes de Latinoamérica pero el de México será muy significativo.

El sismo de México va a ser de 6.2 o 6.3, nada grave, pero va a marcar un cambio radical completamente en la poblaciones y en cuestiones de suerte para el país. Es un sismo muy significativo que va a dar un giro a la política y al ser humano en el país de México

FIN DE LA PANDEMIA

En cuanto a la situación de salud que se vive actualmente a nivel mundial, Mhoni Vidente aseguró que cosas muy buenas vienen para todos, de acuerdo a la carta del Arcángel Miguel, "vamos a dejar esta pandemia", aseguró.

La vidente dijo que aproximadamente del 10 o 15 de octubre, se reanudarán las clases en las escuelas, y todos regresarán de manera presencial al trabajo, gracias a la distribución y aplicación de una vacuna preventiva al virus.

Vamos a dejar atrás esa pandemia... Yo veo que a partir de octubre en México los niños regresan a la escuela presencial, la gente regresa a su trabajo presencial

(Aline Núñez)