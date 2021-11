Mhoni Vidente revela que Magda Rodríguez le aseguró que su muerte fue provocada

Este lunes primero de noviembre se cumple un año de la muerte de la exitosa productora de televisión Magda Rodríguez, en vísperas de su aniversario luctuoso Mhoni Vidente reveló que la mamá de Andrea Rodríguez se le apareció en sueños y le aseguró que su muerte fue provocada.

La mañana del 01 de noviembre de 2020, en medio de la celebración del Día de Muertos una lamentable noticia puso de luto el mundo del espectáculo mexicano, la productora Magda Rodríguez fue encontrada sin vida en su casa.

De acuerdo con Andrea Escalona y Andrea Rodríguez, hija y hermana de la fallecida productora, Magda falleció de un Shock hipovolémico mientras dormía.

MHONI VIDENTE REVELA QUE LA MUERTE DE MAGDA RODRÍGUEZ FUE PROVOCADA

La astróloga Mhoni Vidente reveló recientemente que Magda Rodríguez se le apareció en un sueño y le aseguró que su muerte fue provocada, su vida no terminó por un shock hipovolémico como lo dieron a conocer oficialmente y mucho menos por un contagio de COVID-19, sino que alguien habría provocado su muerte.

"La veía muy bien, muy arreglada, pero me decía: ´es que no me morí, me asesinaron, algo me hicieron para que yo no estuviera todavía en la tierra´, pero es que Magda tienes que ya descansar, tienes que dejar esto..." dijo Mhoni Vidente en las predicciones de El Heraldo de México.

Durante su relato, la vidente cubana aseguró que durante su encuentro en sueños con Magda Rodríguez, la productora le dijo que alguien le había dado algo de comer y eso habría provocado su muerte.

Eso textualmente me dice; ´es que no me morí me asesinaron como que me dieron algo a comer´, y yo creo que algo le dieron de comer en cuestiones de brujería, reveló Mhoni Vidente

Cabe mencionar que hasta la redacción de esta nota, y luego de dichas revelaciones, Andrea Escalona no se ha pronunciado al respecto.

Mira sus declaraciones a partir del minuto 15:59

MAGDA RODRÍGUEZ CONTACTA A MEDIUM DESDE EL MAS ALLÁ

El acercamiento de Magda Rodríguez con Mhoni Vidente no sería su primer acercamiento con una clarividente. Hace unos meses la médium Zulema reveló que hizo contacto con la productora de Televisa y ésta le reveló que había muerto a causa del contagio de COVID-19

"Ella se vio en una situación expuesta a alguien relacionada con covid. Eso le afectó a ella su salud. Ella me dice que por lo que se conoce que murió, ella fallece por algo que aún no se ha dicho. Ella me da específicamente covid. Ella le transporta esto a alguien, ella se lo da alguien", dijo Zulema en el programa Hoy

¿CÓMO MURIÓ MAGDA RODRÍGUEZ?

Andrea Escalona, hija de la productora mexicana, explicó que Magda gozaba de excelente salud, incluso las personas que la ayudaban en sus labores domésticas contaron que la mañana de ese domingo primero de noviembre Rodríguez despertó temprano y pidió un jugo para desayunar.

Luego de eso pidió a su empleada no molestarla ya que se iba a dormir nuevamente, en eso, Andrea Escalona hija de Magda insistió en hablar por teléfono con su madre y al no tener respuesta decidió llamar a la casa de la productora y exigirle a la empleada la despertara para que tomara su llamada, y es que la conductora ya presentía algo.

Fue así como la empleada doméstica entró a la recámara de la productora y avisó a Escalona que Magda Rodríguez no despertaba, inmediatamente la conductora de Hoy dio aviso a su tía Andrea Rodríguez y ambas acudieron al domicilio de Magda Rodríguez.

Una vez ahí hablaron a los servicios médicos para tratar de reanimarla, pero ya era muy tarde, la productora de Hoy habría muerto.

Los servicios funerales se llevaron a cabo en una funeraria al Sur de la Ciudad de México y un sentido homenaje se llevó a cabo durante la transmisión del programa Hoy, el cual produjo durante los últimos años de su vida.

(Aline Núñez)