Mia Khalifa presume pecaminoso disfraz de Halloween y las redes explotan

Una de las temporadas más esperadas de los usuarios de redes sociales sin duda es Halloween, donde las celebridades aprovechan para sacar su lado más creativo y sexy para sorprender con sus disfraces.

Una de las celebridades que más expectativa causa es Mia Khalifa, quien cuenta con un poco menos de 18 millones de seguidores tan solo en Instagram.

De acuerdo a La Opinión, Mia Khalifa es una de las famosas que más llama la atención y que se ha posicionado como una chica atrevida y sensual en las redes sociales.

Hace unas horas, la ex actriz porn, Mia Khalifa acaloró a sus fans al presumir sus encantos con una faldita negra y una escotada blusa de encaje que resaltó sus atributos delanteros.

"Los planes se cancelaron en el último minuto, pero no estaba dispuesta a dejar que este look se desperdiciara. Entonces hice que @robertsandberg apagara la luz del anillo y me tomara una foto para poder fingir que salimos", escribió la libanesa.

Tras compartir la foto no tardaron en llegar los halagos de sus fans que hasta el momento ya supera el millón y medio de "likes".

En otra instantánea que publicó, la joven se lució con un bikini para promocionar su calendario que estrenará en 2020.

