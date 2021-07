Muere joven de 18 años por la enfermedad de Benjamin Button, parecía de 44 años

En redes sociales todos los días surgen historias que parecen sacadas de alguna película de Hollywood, tal es el caso de Ashanti Smith quien se hizo popular con la película de "El curioso caso de Benjamin Button", protagonizada por Brad Pitt, y que acaba de morir.

Ashanti Smith falleció el pasado 17 de julio en Reino Unido, luego de haber vivido por años con el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, enfermedad que causó que la joven de tan sólo 18 años envejeciera prematuramente.

De acuerdo con medios internacionales, la joven de origen británico también padeció varias enfermedades tras el síndrome de progeria de Hutchinson-Gilford, como la artritis, insuficiencia cardíaca, ésta última la que acabó con su vida.

Al respecto Phoebe Louise Smith, madre de la joven, en forma de homenaje describió a su hija como alguien "brillante y de voluntad fuerte". Externó que ella no se dejó afectar el "hermoso espíritu” por el síndrome que padece.

"Ella era una típica chica de 18 años. Era brillante, y se animaba a decir lo que pensaba y todos lo sabían. Por eso también la adoraban", contó la madre de la protagonista de esta historia.

Ashanti Smith tenía un cuerpo que presuntamente equivalía al de una mujer de 144 años. Sin embargo, su edad real era de 18 años.

“La vida de Ashanti fue una alegría. Aunque la progeria afectó su movilidad, no alteró nada más. Era una típica chica de 18 años y yo amaba todo de ella. Ella era brillante. No afectó su corazón, su fuerza de voluntad o la forma en que se sentía consigo misma; se sentía hermosa todos los días. Me aseguré de ello”, agregó Phoebe.

Según contó su madre, Phoebe Louise Smith, la joven pidió a su madre que la dejara ir.

“Mamá, te amo. Tienes que dejarme ir”, recordó la madre de la joven para Daily Mail.

Para darle el último adiós, la familia de la joven prepara un homenaje en su funeral con globos de helio, fuegos artificiales y luces con linternas. Además de caballos blancos plumas, banderas del Orgullo y recuerdos de la banda del K-Pop, BTS.

