Mujer compra una bolsa en internet, al abrila es picada por escorpión

Desde hace unos meses cuando los gobiernos comenzaron a tomar medidas extremas para parar el contagio por la pandemia por covid-19 las ventas por lo que la gente elevó su comprar en internet pero también han surgido algunas historias de gente que ha recibido productos bizarros en sus compras, pero recientemente se dio a conocer la historia de una mujer que al abrir un paquete la pico un escorpión que venía dentro.

FOTO TOMADA DE ANDROIDPHORAI

De acuerdo a El Imparcial, una joven de nombre Judith, realizó un pedido en la app AliExpress, sin embargo al abrir el paquete fue picada por un escorpión que estaba escondido dentro de la bolsa que compró.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: PSÍQUICO PREDICE QUE EL KARMA LE LLEGARÁ PRONTO A KARLA PANINI

"Cuando metí la mano me picó algo en el dedo de la mano izquierda, y me di cuenta que era un escorpión. Claro, yo no sabía qué tipo de escorpión que era ni nada", declaró la joven.

Tras la mordedura Judith se trasladó a un hospital donde le administraron un medicamento para frenar la expansión del veneno en su cuerpo, además tuvieron que consultar a especialistas del zoológico de Valencia para saber qué tan maligno era el veneno del escorpión que resultó ser uno de los más comunes en China, Corea y Japón.

FOTO TOMADA DE SABES APRENDER

Los especialistas determinaron que se trataba de un Scorpion mesobuthus, también conocido como escorpión chino o dorado de Manchuria, el cual puede provocar alteraciones neurológicas e incluso la muerte.

Las autoridades hospitalarias le recomendaron poner una denuncia, sin embargo la compañía se deslindó del asunto y argumentando que los bolsos que reciben van sellados en plástico.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR: "EL CHAVO METALERO", MÚSICO DESATA FUROR POR SU PARECIDO A CHESPIRITO

Hasta la fecha, la joven mantiene el escorpión en un frasco como evidencia que será integrada a la investigación que se realiza por lo sucedido.

?? Judiht, vecina de Algemesí, compró un bolso por internet a una compañía china. Cuando lo recibió, metió la mano dentro y recibió un picotazo de un escorpión.



Video: Perales Iborra y @arturoiranzo pic.twitter.com/sWenoFJNU3 — Levante-EMV (@levante_emv) September 23, 2020

(Azucena Uribe)