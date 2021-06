Mujer deja varado a su novio en el mismo lugar donde él abandonó a su perrito

¿Qué me vas a explicar? ¿Que eres un asco de persona? Navi es parte de la familia y lo que le hiciste no se le hace a nadie, me queda muy claro la clase de persona asquerosa que eres... ahora vas a sentir lo mismo que le hiciste sentir a "Navi", le responde furiosa a su novio antes de dejarlo a su suerte.