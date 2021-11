Mujer vandaliza el carro de su esposo in...

Mujer vandaliza el carro de su esposo infiel... ¡Pero se equivoca de auto! ¿Te imaginas despertar una mañana y encontrar tu auto completamente destruido sin razón aparente?, pues aunque parezca algo poco probable eso fue lo que le sucedió a Neadra Brantley, una mujer de Estados Unidos, quien al salir de su domicilio un domingo en la mañana encontró su camioneta totalmente destrozada.

(FOTO: PEXSELS)

Con los vidrios rotos, llena de pintura, y con el mensaje "Mike es un infiel" es como la mujer halló su carro.

"Grité, me sorprende que nadie del vecindario me escuchara porque grité muy fuerte", dijo la vecina a NBC quien acudió a documentar su desafortunada experiencia.

Neadra aseguró no saber quién es Mike y mucho menos quien pudo vandalizar su carro, por lo que pidió a la policía iniciar una investigación para dar con el paradero de la persona que le dañó su vehículo

Lamentablemente, la mujer terminó pagando las consecuencias de una pareja, pues el ataque de ira de una persona, terminó por dañar el auto de alguien inocente que nada tenía que ver con la "infidelidad de Mike".

Por ahora, Neadra tendrá que esperar a que encuentren al causante de los daños, ya que no solo se equivocó al vandalizar el auto de otra persona, sino que su venganza no fue bien efectuada y su esposo no recibió el mensaje que ella esperaba.

(Imelda Téllez)