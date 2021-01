Nath Campos le responde a los conductores del programa "Hoy"

Me gustaría decirle a estas personas, sobre todo a las que tienen gran voz e influencia, que cuando hablan de lo que yo conté, de lo que yo viví, no sólo me están hablando a mí cuando dan su opinión, le están hablando a todas las personas que han vivido una situación similar a la que yo viví o a las personas que han vivido violencia de algún tipo y ni siquiera me voy a meter a hablar del asunto del alcohol, pero sí en el asunto de convivir con tu agresor, porque no solamente le estás hablando a personas que han vivido agresiones sexuales sino también que viven acosos laborales, las que fueron víctimas de abuso en su familia y es un tema sumamente delicado que debería tratarse mejor.