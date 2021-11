"No hay respeto": Daniela Rodrice rechazó ser la "payasita" del programa "Hoy"

"No hay respeto": Daniela Rodrice rechaz...

"Chica yo quisiese, pero no pudiese", Daniela Rodrice rechaza invitación al programa "Hoy": "No hay respeto para el creador de contenido, lo traen como su payasito" (FOTO TOMADA DE IG: @danielarodrice)

Daniela Rodrice se corona como la tiktoker más popular del momento con sus divertidas reacciones e icónicas frases como "yo quisiese, pero no pudiese", "la que soporte", entre otras muletillas que la apodada "chica" de Mazatlán, Sinaloa usa.

En su visita a la Ciudad de México Daniela Rodrice estuvo como invitada en el programa de YouTube de "Pepe & Teo" donde habló sobre su vida personal y su ascenso a la fama, los famosos influencers de la comunidad LGBT+ le preguntaron sobre sus planes a futuro y la tiktoker negó rotundamente que la televisión sea una de sus metas.

Sí te veo en Hoy, oye. Mi pregunta era: ¿Qué te dijeron?, cuestionó Pepe, sugiriendo que ya sabía que la habían llamado para invitarla.

Desde hace 23 años el programa "Hoy" es uno de los más importantes de la televisión mexicana, grandes estrellas de la farándula han pasado por la conducción de este show matutino que actualmente cuenta con Galilea Montijo, Andrea Legarreta y Raúl Araiza como sus principales presentadores.

Para mantenerse a la vanguardia de los gustos del público el matutino de Televisa invita a las personalidades del momento a participar en sus divertidas dinámicas y aunque estrellas como Danna Paola, Belinda, Kimberly Loaiza y Kenia Os se han lucido en su visita, la tiktoker Daniela Rodrice se niega a participar en el programa "Hoy".

Ya me llegó la invitación al programa (Hoy) de ir, pero, te voy a decir una cosa, a mí me cambió mucho cuando ustedes fueron. En un duelo, o un debate, desde ese día dije: "No voy a ir a la tele", afirmó la influencer.

Rodrice dijo que sintió que habían tratado como payasitos a Pepe y Teo y que por eso decidió no visitar los foros.

No voy a ir porque siento que no hay respeto hacia el creador de contenido, lo traen como su payasito, pues, entonces ni modo".

La respuesta de "la chica" dejó sin palabras a los influencers LGBT+ quienes se limitaron a darle la razón y señalar que es muy inteligente de su parte no tener intenciones de participar en algún programa de televisión.

¿DE DÓNDE SURGIÓ LA FRASE "QUISIESE PERO NO PUDIESE"?

Daniela reveló que la frase que la catapultó a la fama de las redes sociales estuvo inspirada en otras influencers y aunque la han criticado por usarla, ella en aclaró que en ningún momento se ha adjudicado dicha frase como propia.

"El quisiese es de la Soro Nasty. En un capítulo dijeron quisiese y empesaron con otras frases similares con "S", como un juego de palabras", dijo.

Fue entonces que Daniela completó la frase con el: "pero no pudiese", y la frase quedó: "quisiese, pero no pudiese".

A partir de minuto 6:45

(Aline Núñez)