Novia exige que sus damas de honor que bajen de peso para estar en su boda

Todos los días se viralizan decenas de historias parecidas sacadas de una película de terror o de comedia como la que te contamos a continuación en donde una futura novia les pidió a dos de sus damas de honor que bajaran de peso.

Recordemos que las bodas son de las fiestas donde hay rituales y requisitos a cumplir y quizá debas estar consciente de que hay cuestiones que no te van a agradar. Así les sucedió a unas damas de honor que como requisito debían de bajar de peso para entrar en una talla específica y tener el "privilegio" de acompañar a los novios en un momento tan importante.

El caso incómodo se volvió viral, luego de que se compartiera a través de la plataforma de Reddit.

En la plataforma la usuaria @junebugg85- hizo este caso visible, pues mostró la exigencia que tuvo una novia con sus damas de honor al pedirles que todas sin excepción debían ser talla 8, pues de no ser así debían hacer todo lo posible por bajar de peso.

La publicación fue acompañada de varias capturas de pantalla como evidencia de lo sucedido, en donde se podía ver como la novia les recomendó a todas sus damas que si no eran talla 8 tenían que ir al gimnasio, pues era un sueño que quería cumplir.

"He elegido personalmente los vestidos para las damas de honor y todos serán talla 8. Así que si no son talla 8, les recomiendo ir al gimnasio. No es por ofender a nadie, pero he planeado esto desde que estaba en pañales", escribió la novia.

Entre los requisitos, también estaba presente la petición de que todas debían tener las uñas cortas, llevar el cabello a la altura de los hombros, pero por si fuera poco, debían dar un donativo de 500 dólares para que pudiera irse de luna de miel a Hawái.

Finalmente, en medio de tanta exigencia, llamó la atención que la novia pidió que la mejor amiga no fuera dama de honor, pues no quería que destacara sobre ella.

"Ella es nativa americana y tiene una hermosa piel oscura. Pero ella dijo que se destacaría y se supone que el día será sobre ella. Así que -la mejor amiga- aceptó ser solo una invitada", se lee en la publicación de denuncia.

Tras la publicación los comentarios en contra comenzaron a surgir. Condenaron que la mujer pidiera tanto para pertenecer a la unión matrimonial que se supone tendría que ser un momento positivo y de paz. Hasta el momento, la publicación en Reddit ha conseguido más de 60 mil reacciones.

(Azucena Uribe)