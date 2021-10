Una pareja de Tixpehual, Yucatán le organizó un baby shower a su yegua embarazada, sin importarles que les dijeran locos, pues simplemente lo hicieron por el amor que le tienen y porque la ven como a una hija.

"Sé que no eres un humano, pero yo te amo como si fueras nuestra hija y sé que habrá gente que me diga que estoy loca por realizarte tu baby shower, pero no me importa porque sé que lo disfrutaste tanto como nosotros", se lee en un post que subió la dueña de la yegua a Facebook.

Camila, llegó hace dos años y medio cuando era una bebé a formar parte de esta familia. Desde un principio se mostró muy cariñosa, ganándose el corazón de esta pareja que ahora la ve como a una hija que les va a dar un nieto.

"En verdad la amamos demasiado y pues mi esposo es el mejor amo que pudo tener mi Camila. Ella muestra su amor con gestos, expresiones y con caricias con su cabeza", expresó Erika Couoh a Bunko.

Foto: Facebook Erika Couoh

Organizan baby shower a yegua embarazada

Y ahora la familia crecerá, ya que la yegua está embarazada y próxima a dar a luz, por lo que le organizaron un baby shower para demostrarle lo mucho que la quieren y lo felices que están por la llegada del nuevo potrillo.

Para este día tan especial la vistieron con accesorios rosas, listones en sus patitas, trenzas en su pelaje y un moño en su panza, luciendo encantadora. Decoraron una mesa con un pastel que tenía la figura de un caballo, pusieron un letrero que decía Baby shower y globos azules y rosas, pues aún no saben si será potrillo o potranca.

"En su fiesta realizamos un almuerzo hubo mesa de dulces, recuerdos, pastel, invitados, regalos y pues la idea fue la emoción de verla feliz y hermosa con su ropa. El vestuario surgió la idea en una imagen que vi y mi mamá la diseñó al gusto de igual manera sus tobilleras", comentó Erika.

El baby shower de Camila no tardó ni una hora en viralizarse en Facebook, pues las personas estaban admiradas de lo que hizo esta pareja de Yucatán por su yegua para verla feliz. Hasta el momento lleva más de 5 mil likes, más de 200 comentarios y ha sido más de 400 veces compartida.

El embarazo de una yegua

El embarazo de una yegua dura entre 10 y 11 meses, aunque podría alargarse hasta el año de acuerdo a las circunstancias. Como todos los animales vivíparos, la cría se desarrolla dentro del vientre de la yegua, se alimenta de ella y una vez desarrollada llega el momento del nacimiento.

Las yeguas tienen normalmente solo una cría que se conoce con el nombre de potro. En algunas ocasiones se han detectado embarazos gemelares, pero no suelen llegar a buen término. Cuando nace, la cría empezará a levantarse y amamantar minutos después de nacer y seguirá amamantando en los próximos 6 u 8 meses de vida.

La etapa reproductiva en los caballos comienza en la pubertad, entre los 15 y 24 meses en las hembras, en el caso de los machos es entre los 14 y 18 meses. Ya en esa etapa los caballos pueden reproducirse, pero su madurez sexual la alcanzan hasta los 4 años.

Las yeguas tienen un ciclo de ovulación estacional y suele ir en correlación con la primavera y el verano, cuando hay más horas de luz. Lo normal es que entren en celo cada 21 días y su menstruación dura entre 5 y 7 días. Su ovulación se produce 24 o 48 horas antes de finalizar el celo.

Si tu yegua está embarazada es recomendable que tomes algunas precauciones, porque la mayor parte del desarrollo de una cría se acelera en los últimos meses de gestación, por lo que podrá ser montada sin peligro en los primeros 6 meses de embarazo, pero después tendrás que dejar que la hembra esté tranquila para que no haya riesgo de aborto.

FOTO: Pinterest