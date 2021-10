Perrito aúlla al escuchar la canción "Someone Like You" de Adele

A un perrito le llega directo al corazón la canción "Someone Like You" de Adele (FOTO: CAPTURA TIKTOK)

A un perrito le llega directo al corazón la canción "Someone Like You" de Adele, a tal grado que no puede dejar de aullar cada vez que la escucha.

El video que se hizo viral fue publicado en TikTok en la cuenta @_el_michael_ donde se ve al perrito Jacob, un pitbull, que al parecer tienen el corazón roto, pues al escuchar la canción "Someone Like You" de Adele no puede evitar aullar.

"Bienvenidos a canciones que no puedo escuchar en mi casa porque hacen llorar a mi perro", dice Mike Bejarano, el dueño de Jacob en el clip que se viralizó en TikTok, por la manera en que este perrito externa su dolor.

El video se volvió viral con más de 229 mil likes y cientos de reacciones como: "Ese perro tuvo una relación compleja"; "Ese perrito tuvo al menos tres divorcios"; "Quién le hizo tanto daño"; "Busca esa perra que lo lastimó"; "Bro, en serio entiendo a ese perro"; "¿A quién no hace llorar Adele?"; "Hasta yo lloro con esa"; "Ese perro me representa"; "Fue difícil pero, lo veo en tus ojos"; "El perro soy yo".

¿Por qué los perros aúllan con la música?

Seguramente alguna vez has escuchado música en compañía de tu perro y habrás observado como empieza a aullar. Esta reacción no se debe a que tu lomito no se sienta cómodo con ese estímulo sonoro, al contrario, se siente tan bien, que por eso tiene esa reacción, según los expertos.

De acuerdo con Experto Animal, sitio especializado en mascotas, cuando un perro aúlla al escuchar música en realidad está tratando de acompañar la melodía a través de su aullido, obviamente no lo hace desde una percepción humana, y por lo tanto no está tratando de reproducir la misma melodía, pero a través de su aullido forma parte de la escucha de la música y trata de interactuar con ella.

No obstante, también es cierto que la alta sensibilidad y capacidad auditiva de la que disfrutan los perros aún en la actualidad sigue siendo objeto de numerosos estudios, por lo tanto, en unos años esta respuesta podría ser mucho más amplia y definida.

El aullido no expresa descontento por la música

Con el conocimiento que se tiene acerca del comportamiento canino, el cual es limitado, el aullido no expresa descontento, sino agrado por la melodía que está escuchando, por lo tanto, no debe preocuparte que a tu perro le provoque incomodidad.

Lo que sí es un hecho es que no siempre se va a sentir cómodo escuchando música, pero en este caso tu perro no aullará, sino que tratará de relajarse de la fuente de sonido. Cuando se dé este comportamiento procura que tu can tenga un espacio tranquilo al que pueda acudir sino quiere escuchar ese estímulo sonoro.

Ahora ya sabes que si pones música y tu perro empieza a aullar no es de dolor, sino porque le agrada la melodía que está escuchando. Más bien preocúpate de que no aúlle porque eso quiere decir que no le está gustando la música que pusiste. Así que la cantante favorita de Jacob es Adele.

(Con información de milenio y Experto Animal)