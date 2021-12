Perrito come croquetas de una tienda y c...

Perrito come croquetas de una tienda y cuida que el dueño no lo descubra, por lo que el video se compartió en redes y se hizo viral por la habilidad del lomito para hacer dos cosas a la vez: comer y vigilar no ser descubierto con la comida en la boca.

El can hábilmente se subió a una banca improvisada con dos cajas de plástico de refresco y una tabla donde estaban los costales de croquetas, siendo grabado comiendo de una bolsa de alimento para perros, al mismo tiempo que levantaba la cabeza para revisar que no lo fueran a cachar, pues sabía que lo que estaban haciendo no estaba bien, pero era más su hambre.

FOTO: CAPTURA YOUTUBE

En el video no se supo si fue descubierto por el dueño de la tienda, porque corta antes de que se pueda ver, pero gracias a su habilidad y hambre, el lomito pudo conseguir algo de comida, pues al ser un perrito callejero no se le presentan muchas oportunidades como esta.

De esta manera el can hizo reír a miles de usuarios en Facebook con su actitud, que fue grabado por un conductor que aprovechó el tráfico para grabar la hazaña del perro sin hogar, al comer las croquetas que vendían en una tienda, cautivando a los internautas con su habilidad para hacerlo.

El video del perrito roba croquetas ya alcanzó más de 15 mil reproducciones en Facebook, por lo que se hizo viral en cuestión de horas.

GATO SORPRENDE AL "HABLAR" PARA PEDIR AUXILIO EN UNA ALBERCA: "¡ME AHOGO!"

¿Por qué los perros roban comida?

Hay perros que son más glotones que otros y esto puede convertirse en un problema para su salud si roban comida de la mesa, de la basura o incluso de la calle. No solo porque esto puede contribuir a que sufran sobrepeso, sino porque pueden comer algo que les caiga mal o que sea peligroso o venenoso para ellos.

Existen varias posibles causas por las que un perro roba comida:

Experiencias previas relacionadas con la privación de comida: si un perro tiene acceso limitado a la comida o incluso ha pasado días sin probar alimento (como puede suceder en perros abandonados en la calle o perros maltratados) esto puede provocar un comportamiento anormal frente a los alimentos.

Aburrimiento: hay perros que hurgan en la basura cuando se quedan solos en casa por aburrimiento, porque no tienen nada mejor que hacer, y ante la ausencia de otros estímulos ambientales, optan por distraerse con lo que tienen a la mano.

FOTO: FREEPIK

Estrés o ansiedad: pueden ser el detonante para un episodio de glotonería.

Ausencia de rutina bien establecida: un perro puede llegar a robar comida cuando sus dueños, por dejación o descuido, optan por no respetar horarios regulares en sus comidas, por eso es importante que las tomas sean a las mismas horas, porque de lo contrario puede generarle ansiedad, al no saber cuándo podrá comer.

Si tu perro es uno de esos que roba comida, obsérvalo para saber la posible causa, y puedas poner remedio a este comportamiento, que seguramente es consecuencia de algo, que lo lleva a actuar de esa manera.

MHONI VIDENTE ASEGURA QUE ADVIRTIÓ DE LA MUERTE DE VICENTE FERNÁNDEZ

(Con información de Lomunidad y SrPerro)

(Lérida Cabello)