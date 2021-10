Perrito con deformidad facial fue abandonado más de tres veces por su aspecto físico, por lo que fue difícil encontrarle un hogar, hasta que alguien descubrió su belleza interior y lo adoptó tal y como es.

Lucky, un labrador nació en Austin en una fábrica de cachorros y luego fue entregado a un refugio, debido a que sufre de una deformidad facial severa, porque sus cinco hermanos lo aplastaron en el útero de su madre. La gente siempre le hacía el feo por su aspecto, hasta que fue adoptado por una familia. Todo parecía marchar bien, pero no le dieron el trato que merecía.

Su primera familia lo mantuvo afuera todo el tiempo porque no se llevaba bien con sus gatos y Lucky fue amarrado a un árbol. Además de que no tenía un lugar para dormir ni le daban suficiente comida, siendo de esta manera ignorado y descuidado.

Por lo anterior, la familia decidió entregar a Lucky antes de mudarse, y fue lo mejor, pues nunca lo consideraron parte de la familia. Después fue adoptado nuevamente, pero no pasó mucho tiempo antes de que esa familia también lo rechazara. Y así anduvo de casa en casa en al menos tres ocasiones. Hasta que un día su suerte cambió, gracias a una publicación en redes sociales.

Amor a primera vista

Todo comenzó cuando un voluntario del refugio llevó a Lucky al peluquero y publicó fotos del lomito con su nuevo corte de pelo. Esas fotos fueron vistas por Jamie Hult, amiga del voluntario que subió las fotos, quien se enamoró de él y quería adoptarlo de inmediato.

En ese momento, Lucky estaba en mal estado de salud y necesitaba tratamiento, ya que tenía gusanos del corazón, pulgas y estaba desnutrido, pero a Jamie eso no le importaba. Ella lo quería para cuidarlo y darle todo el amor que antes le negaron por su aspecto físico.

"No me importaba lo mal y enfermo que estuviera. No quería que volviera a entrar en casa de acogida y lo devolvieran. Quería que tuviera estabilidad y un lugar que fuera su hogar. Por eso lo adopté directamente del dueño. Solo quería que fuera como un perro normal", contó Jamie, su actual dueña a The Dodo.

Jamie también estuvo en hogares de acogida cuando era niña y sabía lo que era pasar de familia en familia sin sentir que ninguna de ellas fuera su hogar. Por ello quería evitar a toda costa que Beaux se sintiera así y decidió quedárselo ella, para siempre.

Ya pasó un año desde que Jamie adoptó a Lucky y son muy felices. Ahora se llama Beaux está sano y vive una vida maravillosa llena de cuidados y amor, gracias a que Jamie supo encontrar la verdadera belleza de este perrito que está en su interior, y se convirtió en un influencer al que siguen casi 50 mil personas en Instagram.

Deformidad facial en perros

La parálisis facial en perros hace referencia a la incapacidad de mover los músculos de la cara debido a una disfunción del componente motor del séptimo nervio/par craneal, en nervio facial, que proporciona una distribución somática a los músculos de la cabeza, incluyendo los de la cara y oído externo, así como algunas partes del músculo digástrico y estilohioiedo.

Por tal motivo, la lesión del nervio facial puede causar parálisis de los músculos de la oreja, párpados, nariz, mejillas y labios. También puede cursar con alteraciones en la masticación si se dañan las fibras que llegan al músculo digástrico.

