Una mujer estadounidense contó en TikTok su curiosa anécdota al adoptar a un perrito, que solo le obedece si le habla en español, por lo que tuvo que aprender algunas palabras para que el lomito le hiciera caso.

"Sé que no tienen mucho tiempo, pero no tengo a quién contarle sobre esto que me parece tan chistoso. Adoptamos un perro hace dos o tres semanas, un pequeño chihuahua de cuatro años del refugio, no hay información sobre él, es absolutamente adorable, súper genial. Parece que tiene algo de entrenamiento, pero no nos escucha", expresó Kalee McGee.

La mujer de Indiana, Estados Unidos causó furor en redes sociales debido a que publicó un video en el que detalla el descubrimiento que hizo sobre el perro de cuatro años, que adoptó en un refugio de animales, pues no tiene ningún tipo de reacción cuando le habla en inglés, solo cuando le habla en español.

Perrito no reacciona cuando le hablan en inglés, pero sí en español

Para demostrar que Max no reacciona cuando le hablan en inglés grabó a la pequeña mascota haciéndole caso en todo cuando le hablaba en español, pero ignorándola al momento de darle algunas órdenes en inglés.

"Desde hace semanas tratamos de que haga muchas cosas; por ejemplo, que aprenda a sentarse cuando le hablamos, pero no nos escuchaba, pero ya descubrimos por qué. El perrito solo entiende español, por eso nos ve con cara de que no entiende cuando le hablamos en inglés, pero, si usas palabras en español, todo cambia. Les tengo que mostrar para que me crean", comentó su dueña.

Su dueña tuvo que aprender palabras en español

Por lo anterior, la mujer tuvo que aprender algunas palabras en español como: "buen chico", "ven aquí" y siéntate" para que su perrito le entendiera cuando le da órdenes.

"No hablo español, así que sé que eso no fue lo mejor, hemos estado confiando en Google Traslate, pero por favor, si tienen algo más, avísenme porque me encantaría ver lo inteligente que es este lindo hombrecito. Simplemente no hablo su idioma", concluyó Kalee.

El video que fue publicado en TikTok ya cuenta con más de 4 millones de reproducciones y es una prueba de que los perros son bastantes inteligentes, debido a que tienen la capacidad para diferenciar diversas palabras de un idioma a otro.

¿Los perros entienden lo que les decimos?

Los perros procesan algunas partes del habla humana de forma muy similar a como lo haría una persona, según demuestra un estudio publicado en la revista Current Biology. Al igual que en los seres humanos, cada hemisferio cerebral de los canes está especializado para comprender diferentes partes de la comunicación, ya sea el lenguaje directamente comprensible (palabras y frases) o aquel más sutil (gestos y entonaciones).

"No podemos asegurar cuánta información comprenden, ni cómo. Pero nuestra investigación muestra que los perros perciben varios componentes de la conversación. Es más, son capaces de reconocer los fonemas de frases como ´ven aquí´", explica Victoria Ratcliffe, coautora del estudio e investigadora de la Universidad de Sussex.

