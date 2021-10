Perrito se vuelve viral porque pide sus papas a la francesa con catsup. Cada vez que su dueño se come una papa le echa salsa de tomate, pero cuando el lomito le pide una y se la da sola, mueve la cabeza haciéndole la señal de que le ponga lo sabroso, por lo que se hizo viral en redes sociales.

En el video que fue compartido en Reddit por @u/3askaryyy se ve a un labrador sentado al lado de su humano, que está comiendo papas a la francesa con catsup, y cada que le quiere invitar una papa sin salsa de tomate, el can le indica con la cabeza que le hace falta que le ponga catsup.

De esta manera, el labrador obtiene lo que quiere y al final del video se le ve comiendo su papa con catsup, que ni si quiera saborea por saciar su antojo. Las imágenes crearon toda una controversia en la red social donde se publicó acerca de los alimentos que los perros disfrutan, y de cómo crean hábitos y gustos por querer imitar las acciones de las personas.

El labrador se trata de una raza conocida por su apetito insaciable que puede conllevar obesidad si se le permite. Para evitarlo, lo más recomendable es darle unos tres paseos diarios, bien repartidos durante el día.

¿CUÁLES SON LOS DISFRACES DE HALLOWEEN PARA PERROS MÁS TIERNOS?

¿Los perros pueden comer catsup?

Sí, pero lo mejor es no hacer un hábito de la catsup, ya que estos productos comerciales a menudo contienen productos químicos. Además de los tomates, tienen canela, cebolla, ajo, azúcar y sal, los cuales algunos de ellos son dañinos para los perros, y les pueden causar reacciones alérgicas e incluso una condición llamada anemia hemolítica, que se caracteriza por la destrucción temprana de los glóbulos rojos que existen en el torrente sanguíneo.

Por lo anterior, lo más recomendable es no darle a un perro salsa de tomate comercial o alimentos que lo contienen como papas fritas, hot dogs o hamburguesas, porque contienen ingredientes que son malos para los lomitos, ya que contienen condimentos que les pueden causar reacciones alérgicas, además de que son alimentos poco saludables para ellos.

FOTO: REDDIT @u/3askaryyy

Perros glotones

Los perros aman la comida, pero hay casos en los que la comida se vuelve un objetivo demasiado ansiado por parte de perros glotones, que siempre quieren estar comiendo.

Hay muchos perros que parecen no tener fin cuando se trata de comer. Sin embargo, esta ansiedad por la comida puede tener importantes consecuencias, como aumento de peso, malas digestiones y vómitos.

Para calmar la ansiedad de tu perro glotón asegúrate de que haga ejercicio regularmente, sigue una rutina estricta de alimentación, no lo molestes mientras come y aliméntalo con pienso de calidad, equilibrado y adaptado a sus necesidades calóricas y nutricionales.

Así que si tienes un perro que no puede esperar a tener la comida en su plato, que al servirle la devora en pocos segundos y siempre quiere comer, sin duda tienes un perro glotón en casa, pero no olvides que no es bueno darles de comer en exceso y todo el tiempo, para que no tengan problemas de obesidad a la larga

FOTO: PINTEREST

LA HISTORIA DE LA PARED DEMONIACA DE UNA IGLESIA QUE ATERRORIZÓ A UN PUEBLO

(Con información de Lomunidad y Experto Animal)