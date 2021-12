Perritos de YosStop están felices de reencontrarse con su dueña

Luego de estar cinco meses detenida en la cárcel por ser acusada de presuntos actos de difusión de pornografía infantil en el caso de Ainara Suárez, YosStop fue liberada, logrando reencontrarse con sus tres perrhijos: Steewy, Smookie y Teodoro, quienes quedaron a cargo de Gerardo González, pareja de la youtuber.

Steewy, el mayor de los tres, fue el que más resintió la ausencia de Yoss, pues desde que se fue, siempre la esperó frente a la puerta, debido a que la conexión que tiene con ella desde hace más de 11 años es increíble y el amor puro y leal que sienten recíprocamente es inmenso.

"En el momento en que mi novio me contó que Steewy se quedaba esperándome todos los días y noches en el taburete azul de la sala viendo hacia la puerta rompí en lágrimas, mi ´ñeñe hermoso´, mi primer ´perrhijo´. Obvio me acordé de ´Hachiko´, de verdad nunca me imaginé que me fuera pasar algo así".

TODOS LOS GATOS DOMÉSTICOS ¿SON PISCÓPATAS? SEGÚN UN ESTUDIO

Perritos de YosStop están felices de reencontrarse con ella

Después de ser liberada del penal de Santa Martha Acatitla, Yoseline Hoffman no se ha pronunciado en sus redes sociales, pero su hermano Rayito Hoffman subió un video en donde se ve como la influencer carga a Steewy, mientras que Smookie y Teodoro están alrededor de ella dándole mucho amor, pues están felices de que este de regreso en casa.

"Me despiertan un fuerte sentimiento de ternura, amor y, sobre todo, de protección. Amo a los perros y entiendo la responsabilidad que conlleva tener una mascota; son miembros de la familia y con ellos la vida es más light", expresó en una entrevista para Pet´s Life.

"Me caen mejor los perros que los humanos"

Para Yoss, sus perrhijos son parte muy importante en su vida, por lo que se han convertido en parte de su familia, al grado que han despertado sentimientos que no tiene con nadie más.

"A mí me caen mejor los perros que los humanos. Han despertado en mí sentimientos que no tengo con nadie más. Es un sentimiento de ternura, de protección, que alguien está a mi cargo, me han vuelto una persona más madura", dijo la youtuber en una entrevista a Doglove.

¿Cómo llegaron Steewy, Sookie y Teodoro a su vida?

Steewy llegó porque se moría de ganas de tener un perro de la raza Pomerian, porque son peludos y muy bellos; a Sookie la adoptó para que fuera la novia de Steewy, pero al final decidió no cruzarlos. Y Teodoro llegó porque le encantan los Whippets, a pesar de que es el que se orina en todos lados y el que se lleva más regaños por ser encimoso.

Los perros Hoffman han cambiado la vida de la youtuber, y más ahora que le demostraron su amor incondicional, a pesar de la distancia, pues la esperaron pacientes a que regresara, por eso siempre ha expresado que: "cada uno de ellos tiene una parte de su personalidad: Steewy es buena onda, pero a la vez perro; Sookie es super mamoma y Teodoro es muy torpe y cariñoso ¡Amo a mis perros y no me arrepiento de tenerlos en mi vida!".

Steewy, Sookie y Teodoro tienen una cuenta de Instagram con 370 mil seguidores, siendo igual de famosos que su mamá humana.

SE VIRALIZA POLÉMICA COLECCIÓN DE ROPA HECHA CON "PIEL HUMANA", ¿ES REAL?

(Con información de Infobae y Bunko)