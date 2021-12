El perro parecía estar fingiendo o rascándose la barriga, por lo que al conductor no le quedó más que reírse (FOTO: YOUTUBE)

Perro finge estar herido y engaña a conductor que intenta ayudarlo. San Eang, quien conducía con su hijo al lado, se encontró con un perro que al parecer tenía las patas traseras paralizadas, porque se arrastraba por la carretera de una aldea en la provincia de Banteay Meanchey, en el noroeste de Camboya.

"Justo cuando pensábamos que podríamos rescatar a un animal herido, este perro nos jugó una mala pasada. Lástima", expresó San.

FOTO: CAPTURA YOUTUBE

Cuando lo vieron San y su hijo no dudaron en detener el auto para ayudarlo, pues el verlo arrastrándose los conmovió mucho, y decidieron bajarse para llevarlo al veterinario, así que cuando descendieron del carro y se acercaron al lomito, éste dijo patitas para que las quiero y empezó a caminar, provocando la risa del padre y el hijo, que fueron engañados por este can, haciéndoles creer que no podía andar. Sobre por qué San detuvo el auto, dijo:

"Estábamos casi con lágrimas en los ojos cuando vimos al valiente perro tratando de sobrevivir a pesar de sus heridas".

Así que, casi del llanto pasaron a las carcajadas, debido a que el perro parecía estar fingiendo o rascándose la barriga, hecho que puso feliz al padre y al hijo de que el lomito no fuera parapléjico ni sufriera al tener esa condición, le dieron algunas golosinas y siguió su paso.

Parálisis en perros

Afortunadamente, hoy en día existen tratamientos que facilitan la realización de actividades diarias como moverse, jugar, correr, caminar, hacer sus necesidades y en muchos casos, recuperar su movilidad.

La parálisis en perros puede ser reversible o permanente, aparecer de manera repentina o gradual, afectar a las extremidades o a la cara, por lo que es importante identificar las causas que provocaron la situación para que los expertos estudien si las condiciones existentes permitirán recuperar su movilidad y determinar el mejor tratamiento.

Causas de parálisis en perros

Enfermedades congénitas: como la enfermedad degenerativa del disco que hace que la membrana que rodea a la médula espinal no funcione.

Enfermedades infecciosas: como la rabia y el moquillo.

Tumores malignos: estos afectan determinada parte del cuerpo dependiendo de la zona donde esté localizado el tumor. Los tumores espinales pueden afectar sus extremidades, dejándolas paralizadas.

Lesión en la médula espinal o cuello: suele ocurrir por accidentes o movimientos bruscos, causando daños permanentes, ya sea en los miembros delanteros o posteriores, lado derecho o izquierdo del cuerpo.

FOTO: PINTEREST

Accidentes y traumas: tu perro puede sufrir un trauma debido a un accidente y experimentar parálisis debido al shock. Si no existe una lesión que comprometa al área motriz, su parálisis será temporal.

Envenenamiento: con toxina botulínica, ingerida a través de alimentos contaminados.

Picadura de garrapata: su saliva contiene toxinas que al entrar en el torrente sanguíneo del perro provocan parálisis en el cuerpo.

Si notas que tu perro se niega a levantarse, no puede mover las cuatro patas (tetraplejía), no puede mover las patas traseras (paraplejía), no puede orinar o tiene dificultades para controlar la micción, tiene dificultades para controlar la defecación o sufre de estreñimiento, tiene dolor o camina como si estuviera borracho, pueden ser síntomas de que tu perro sufre parálisis, así que llévalo con el especialista para qué determine la causa.

(Con información de Lomunidad y Animaltia)