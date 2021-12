Los animales son abandonados, porque se dan cuenta que no tienen tiempo para cuidarlos, convirtiéndose en un problema (FOTO: YOUTUBE)

La llegada de una mascota a la familia debe ser una decisión que se debe tomar entre todos los miembros. Pueden ser regalados, adoptados o comprados, pero siempre con la conciencia de que serán nuestra responsabilidad, por lo menos de unos 15 a 20 años.

Es muy frecuente que, en Navidad o Año Nuevo, los padres regalen a sus hijos un perro o un gato, una decisión que toman a la ligera, y en la mayoría de los casos porque les gustó el animalito y quieren darles la sorpresa, pero pasadas las fiestas es cuando más animales son abandonados, porque se dan cuenta que, si no les dan el tiempo y los cuidados necesarios, se puede convertir en un problema, y la única solución que encuentran muchos es abandonarlos.

¿Por qué hay abandono de mascotas después de Año Nuevo?

Las causas más comunes que llevan al abandono animal son:

Los integrantes de la familia en el fondo no querían un perro o un gato y no se dividen su cuidado: esto se puede evitar hablando entre todos los miembros de la familia para ver si están de acuerdo con la llegada de un lomito a la casa, una vez que toman la decisión es importante que se dividan las tareas, de acuerdo a las edades de los humanos responsables.

Mudanzas o adoptar en vacaciones: esto ocurre con mucha frecuencia y en especial durante las vacaciones, donde creen que el perro o el gato puede entretenerlos durante un tiempo, pero al volver a la rutina, notan que el perro o el gato se quedan todo el tiempo solos en casa, se aburren y comienzan a romper cosas, por lo que la única solución que encuentran es echarlos a la calle.

Falta de tiempo para pasearlo, educarlo o alimentarlo: todas estas cosas se deben de tomar en consideración antes de adoptar un perro o un gato, pues requieren de tiempo y cuidado.

Si el animal tiene una enfermedad clara que antes de la adopción no existía: es un tema muy importante a tratar en familia y en los casos que no estemos capacitados para afrontar el inconveniente, buscar una familia que sí pueda o quiera ayudarlo.

Tu perro o gato no es el adecuado para tu estilo de vida: esto generalmente ocurre en personas jóvenes que viven solas y buscan una compañía, dejándolos más de 12 horas en casa, provocando que tengan conductas inadecuadas, debido a un mal manejo nuestro. Ante esta situación, lo mejor es encontrar una solución y no abandonarlos.

A tu pareja no le gustan los animales o es alérgica: debemos estar seguros de que el animal ya forma parte de nuestra familia para tratar de integrar a todos en la misma casa. No podemos abandonarlos por no saber resolver el problema.

Solución para reducir el abandono de mascotas

Las cifras del abandono de mascotas se pueden reducir considerablemente tomando las siguientes medidas:

Crea campañas de concientización entre los tuyos: es necesario educar a las personas sobre la responsabilidad en el cuidado animal. Una mascota no es un juguete ni un entretenimiento pasajero: es un miembro más de tu familia.

Busca alimentos para mascotas más económicos: la comida para perros y gatos puede ser muy costosa. Una posible solución es ofrecer una variedad de alimentos para mascotas a mejor precio.

Dale atención veterinaria: si tienes una mascota sana y controlada, no hay riesgo de contagio de enfermedades. Basta con la visita periódica al veterinario y el uso de un desparasitante natural para mantener la salud de tu mascota.

Pide apoyo para educar a tu mascota: si educar a un perro o gato se vuelve complicado, es necesario actuar a tiempo. Los etólogos (expertos en el comportamiento animal) pueden ayudarte a domesticar a tus mascotas para que sean más dóciles.

Esteriliza a tu mascota: evitar la reproducción indeseada de una mascota es muy siempre: basta con esterilizarla al momento de su adopción. De esta forma se previene el abandono de animales, bebés y sus madres.

Estas son las causas más comunes del abandono de mascotas después de Año Nuevo y algunas posibles soluciones al problema. Si estás decidido adoptar una mascota platícalo con la familia para ver si todos están de acuerdo, pues todos deben participar en su cuidado, porque es una responsabilidad que será de varios años.

