Predicciones de Nostradamus y otros videntes para el 2021

Muchos añoraban que acabara el 2020 para poner punto final a uno de los años más complicados. Algunas personas suelen asociar el fin de año con un cambio de ciclo, la nueva oportunidad de iniciar desde cero e inclinar la balanza a nuestro favor; en el anhelo de mejores tiempos y cambios profundos se suele recurrir a lo incierto, algo que nos ayude a dar sentido al porvenir y si se puede anticipar mucho mejor. Lo cierto es que cambiar de dígito no es garantía de absolutamente nada, se requiere más que vaticinios o predicciones para modificar todo aquello que nos incomoda o nos aqueja; sin embargo, los amantes de la astrología, los horóscopos y las profecías, esperan impacientes las revelaciones de sus videntes de cabecera para prospectar cómo les irá en el 2021, un año que alberga muchas esperanzas, no así para antiguos adivinos como Nostradamus o legendaria Baba Vanga, ni incluso para la popular Mhoni Vidente, ni Deseret Tavares, quienes ya desde ahora ven fatídicos augurios que llegarán con el 2021.

NOSTRADAMUS

Empecemos con Michel Nostradame, mejor conocido como Nostradamus, es un boticario y filósofo francés del siglo XVI que es recordado hasta la época actual por sus supuestas y famosas predicciones. Proveniente de una familia judía que se cambió al catolicismo, fue expulsado de la Universidad de Montpellier después de que se descubriera de su trabajo, pues se consideraba un comercio manual prohibido por los estatutos universitarios.

La figura del adivino más famoso en la historia está llena de enigmas y tragedias como el deceso de su primer esposa e hijos en 1534 a causa de la peste negra. Posteriormente decidió desempeñar el oficio de astrólogo.

Es cuando escribió "Les Prophéties", una colección de cuartetas poéticas en las que supuestamente describió acontecimientos que pasarían en el futuro, como la Revolución Francesa, el ataque del 9-11 y hasta el fin del mundo.

De acuerdo con el New York Post, lectores familiarizados con los textos del astrólogo realizaron unas interpretaciones de los cuartetos que supuestamente tendrán lugar en el 2021.

Predicción 1 en cuarteto

Pocos jóvenes: medio muertos para empezar

Padres y madres muertos de dolor infinito

Mujeres de luto, el monstruo pestilente:

El Grande ya no será, el mundo entero se acabará

Los más catastróficos interpretaron esto como una invasión zombi; sin embargo, otros lo interpretaron más bien como una ruptura simbólica en los núcleos familiares, donde los jóvenes serán quienes resulten mayormente perjudicados.

Predicción 2 en cuarteto

Después de un gran problema para la humanidad, se prepara uno mayor

La Gran Máquina renueva las edades:

Lluvia, sangre, leche, hambre, acero y plaga,

¿Se ve el fuego del cielo, una larga chispa ardiendo?

Éste podría hacer referencia a que después de la pandemia de covid-19 vendrá algo peor. Actualmente se está manifestando la crisis económica a causa del brote del nuevo coronavirus, pero se desconoce qué tan grave podría ser. También podría aplicarse a la nueva cepa de covid-19 que se presentó en Reino Unido; sin embargo, cabe destacar que estos textos son interpretativos. "La gran máquina" podría ser el modelo económico que resultó severamente dañado con el virus, pero no se sabe con exactitud.

No obstante, lo más llamativo de este cuarteto son las dos líneas, que podrían hacer referencia a una guerra impulsada por el hambre que trajo consigo la enfermedad.

Predicción 3 en cuarteto

El recién hecho dirigirá el ejército.

Casi aislado hasta cerca de la orilla.

Ayuda de la élite milanesa que se esfuerza.

El Duque privado de sus ojos en Milán en una jaula de hierro

Este cuarteto abunda en el contenido de enfrentamientos armados, relaciones inequitativas de poder y negligencia de los gobiernos, pero queda abierto a más lecturas.

Predicción 4 en cuarteto

El parque en pendiente, gran calamidad

A través de las tierras del oeste y Lombardía

El fuego en el barco, plaga y cautiverio

Mercurio en Sagitario, Saturno desvaneciéndose

Predice una gran calamidad que proviene del oeste, que bien puede ser la Península Ibérica o el continente Americano, y Lombardía, un territorio al norte de Italia. "Mercurio en Sagitario" es una expresión astrológica que refiere a la credulidad, donde se pierde de vista muchos detalles. Y "Saturno desvaneciéndose" puede hacer referencia a la pérdida de los anillos del planeta, un fenómeno que se comenzó a registrar desde 2018.

Predicción 5 en cuarteto

Debido a la discordia y negligencia francesa

Se dará una oportunidad a los mahometanos

La tierra y el mar de Siena se empaparán de sangre

Y el puerto de Marsella cubierto de barcos y velas

Las primeras dos líneas del cuarteto narran de una "oportunidad" a los "mahometanos" (creyentes de Mahoma), brindada por el gobierno francés; sin embargo, no se especifica si es para la paz o para la guerra. Cabe recordar que en la época en la que fue escrito el texto, todo lo que no sea católico era considerado como "malo". La segunda parte se refiere a una sección del Mar Mediterráneo que va del este de Italia al sur de Francia, lo cual podría referir a un acontecimiento negativo producido o manifestado en el mar.

Predicción 6

Veremos el agua subir y la tierra caer debajo de ella

Esta línea es más específica que los cuartetos y habla de inundaciones; sin embargo, cabe recalcar que no se ha podido comprobar que las profecías de Nostradamus sean atinadas, pues su interpretación es muy amplia.

Nostradamus, que era poco dado a predecir buenas noticias, a menudo es interpretado con una libertad poco fiable, pues sus versos son muy vagos y válidos para casi cualquier tragedia sucedida en cualquier lugar y en cualquier momento.

BABA VANGA

Las temibles profecías para el 2021 que realizó Baba Vanga, una psíquica poderosa que podía supuestamente comunicarse con los muertos y que tenía visiones del futuro y lo más espeluznante: profetizó la pandemia por coronavirus.

Baba Vanga es una de las mujeres más reconocidas a nivel mundial debido a sus predicciones y su historia. De acuerdo con lo que ella narraba, lo que veía se cumplía, esto con ayuda de criaturas invisibles que le informaban sobre la vida de las personas. Su éxito se basó a sus exitosas premoniciones que la colocaron en el foco internacional.

Vangelia Pandeva Dimitrova -conocida como Baba Vanga- nació en Strumica, República de Macedonia el 31 de enero de 1911. Falleció el 11 de agosto de 1996. Según explicó, su vida cambió desde los 12 años, pues después de que un tornado la arrojó a 400 metros de donde estaba, perdió la vista. Cuatro años más tarde, comenzó a ver lo que nadie más podía ver: predecir el futuro, luego de escuchar voces de otra dimensión. Éstas le decían lo que pasaría en el mundo y con personas en específico.

Según sus seguidores, la psíquica anticipó el inicio y fin de la Segunda Guerra; además del fin sobre el modelo creado por la URSS; así como el ataque a las Torres gemelas.

Dos aves metálicas chocarán contra los hermanos americanos, lobos aullarán desde los arbustos y la sangre de inocentes correrá por los ríos, dijo Baba sobre las Torres Gemelas en 1989.

Para 2020, Baba Vanga hizo predicciones vinculadas a Trump y a Putin. Sobre el presidente de Estados Unidos, reveló que sería atacado por una extraña enfermedad, la cual podría dañarle el oído e incluso generarle grave daño cerebral. Sobre Putin, reveló que visualizaba un ataque contra el presidente ruso.

De acuerdo a su visión, para 2021, Baba dijo que el océano sería destruido y que se generarían grandes inundaciones. Será destruido por terremotos, tormentas y enormes olas.

Además, según los analistas Baba pudo revelar que quizá haya una nueva pandemia o bien que se agudice la que ya hay por el coronavirus.

Muchas criaturas vivientes serán destruidas aquí. No solo eso, sino que los que sobrevivan morirán de una enfermedad grave, dijo Baba.

En otro tema, la vidente Baba también indicó que en 2021, Júpiter tendrá un efecto gravitacional extraño que llamará la atención de los especialistas. Además de que éste será provocado por una importante actividad sísmica y volcánica en la órbita del planeta Tierra.

Finalmente, también reveló que China se volverá una superpotencia mundial y que en el mundo comenzará a circular dinero de color rojo. Aunque esto no es todo, para 2028, Baba Vanga dijo que en este año se lanzará una nave espacial para Venus y que en 2033 el hielo de los polos se derretirá.

MHONI VIDENTE

Mhoni Vidente, conocida como "la astróloga de las estrellas" y quien goza de gran fama en México, publicó un video en su cuenta de Instagram donde le otorgó a sus seguidores algunos de sus presagios para el siguiente año.

En su primera visión aseveró que existirá una guerra entre el bien y el mal en cuestiones de religión, lo que provocaría cambios radicales a lo largo y ancho del mundo. Entre las modificaciones auguradas está un nuevo papa, el cual podría ser mexicano.

Se visualiza que va a salir un papa nuevo, de Italia, de Asia o de México (...) este año visualizo un cambio radical en el Vaticano que viene siendo por culpa del demonio que está golpeteando las puertas de toda Roma y de toda la religión católica, dijo la cubana.

En un sentido distinto, aseguró que algunos seguidores del Islam estarían realizando atentados en ciudades francesas, españolas, italianas y turcas que darían comienzo a un conflicto bélico por motivos religiosos.

Esa religión, del profeta Mahoma, va a estar mandando señales a su pueblo, a la gente que es del Islam, para empezar a hacer una guerra santa contra toda la gente que no son seguidores de ella.

Dentro de sus premoniciones generales, anunció que el 2021 será mejor año que el 2020, pues existirá mayor crecimiento económico y de empleo, pues las personas podrán obtener empleos.

Asimismo, señaló que la pandemia de la covid-19 quedará atrás entre los meses de mayo y agosto, pues las diferentes vacunas, y un nuevo medicamento, ayudará a contrarrestar el virus SARS-VoV-2, lograrán su cometido en el mundo.

"No visualizo ninguna pandemia nueva por este motivo este año. Hay una pandemia en 10 años más", aseveró.

Respecto a la manera en la que se desenvolverán las personas a lo largo del 2021, refirió que será el año de la revelación de la comunidad LGBT, específicamente en los ámbitos deportivo y del espectáculo, pues dejarán de lado las ataduras que los mantenían en un lugar que no era para ellos.

Por último, exhortó a la gente a mantener la calma, ya que en los próximos 365 días habrá mucha quietud, progresos en la ciencia y salud, así como una armonía entre la humanidad y el medio ambiente.

Cabe mencionar que de acuerdo con sus fieles seguidores, Mhoni Vidente predijo algunos acontecimientos del 2020, como la pandemia por covid-19, la muerte de Diego Armando Maradona, la victoria de Joe Biden y los sismos ocurridos en Cuba y México.

DESERET TAVARES

Deseret Tavares, la vidente predilecta en Miami y Estados Unidos, aseguró que en temas de salud, el sistema de salud tendrá un "giro" y un "colapso".

"Todas las soluciones son mentira", aseguró en un tono amenazante la clarividente.

El 2021, para Tavares, será un año con altos números de muertes, así como cambios en leyes y problemas de "fertilidad" en hombres y mujeres. La clarividente prevé que a futuro será "casi imposible" que las personas sean fértiles.

También augura que las cifras que se vieron este 2020 en cuanto a salud, puedan multiplicarse cuatro veces más en el 2021.

"Se verá un colapso en el sistema de la salud", "Se avecina la tercera guerra mundial", "California se enfrenta a fuerte crisis por la salud".

Entre Rusia y Estados Unidos no estallará ningún conflicto todavía, pero sí veremos restricciones o sanciones de parte de Estados Unidos. Se comprobará que Rusia robó algo de valor para USA. Se cerrará la amistad entre estos países y la situación política se pondrá más tensa. América acusará a dicho país por espionaje. Antes de esto ambos países se llevarán bien por un tiempo, señala Tavares

La vidente señaló que entre Estados Unidos y China puede estallar un conflicto muy fuerte a no más tardar en un mes y medio: "Empezarán a levantarse soldados, ejércitos... Explotará una situación en la que se descubrirán documentos que darán pie a que Estados Unidos actúe. De momento ambos países están tratando de controlar la situación y su territorio. Más adelante se alzarán las armas. Habrá primero una especie de diálogo, pero de pronto caerá un cambio inesperado y se levantará ejércitos".

Por otro lado, la clarividente advirtió que el coronavirus no vendría solo y la humanidad sufriría los embates de un nuevo virus que iría tras el cerebro humano y según los tabloides estadunidenses ya ha llegado: la ameba comecerebro.

Mientras circulan imágenes de noticias sobre la ameba comecebro y lo que ha provocado en los Estados Unidos, en el video se pueden observar fragmentos de distintas predicciones de Tavares donde habla de un segundo virus que viene a afectar al hombre.

Dice aquí que va a haber muchas enfermedades debido a problemas que tienen que ver con aguas negras, comenta la vidente en uno de los videos.

Mientras habla Deseret Tavares, se muestran las fechas de los videos para comprobar que no es algo alterado y efectivamente, la famosa ha acertado en su predicción.

En uno de los videos, la colombiana asegura que el virus que vendría sería trasladado por el agua y que el ser humano debía acostumbrarse a vivir con él.

Nosotros tenemos que aprender a vivir con el bicho, a vivir bajo la amenaza, a vivir con la situación de que nuestras aguas van a ser contaminadas, que nuestro aire y nuestra ciudad está contaminado, compartió.

Vuelve y dice que el virus será movido y será trasladado por medio de agua alrededor.. que ese virus se va a expandir por ese medio, por barcos, por submarinos, porque lo echen en el agua y nos la tomemos.

La vidente de diversas estrellas de Hollywood aclaró que el nuevo "bicho", como ella lo llama, afectaría al cerebro de las personas y su sistema nervioso.

Es el sistema nervioso y cabeza, dice que es salud en general, pero habla específicamente de cabeza, sistema nervioso... va a atacar la cabeza, el cerebro, la cabeza de las personas.

El virus va a expandirse por el sistema nervioso de las personas, es un conducto de electricidad que hace que él se expanda, se puede apreciar que dice en otro video.

En uno de sus videos, Deseret Tavares compartió que la Tierra estaba en guerra y no cualquier guerra, sino una entre humanos y seres de otro tipo que habitaban bajo nuestro planeta.

"Estamos en guerra entre seres y humanos, con armas biológicas".

Tavares asegura que esta es una segunda pandemia, algo que debe alertar a los seres humanos, quienes deben de estar preparados, ya que el objetivo de estas enfermedades es reducir la población mundial.

Desde antes del surgimiento del coronavirus, la vidente compartió que se acercaba un virus que metería seriamente en problemas al ser humano.

Tavares también ha alertado a sus seguidores sobre una escasez de agua y alimentos, por lo que a decir de ella misma, se ha prevenido con semillas y otros insumos para cuando esta situación se presente.

Además, ella ha compartido que el hombre debería ser vegetariano y no comer carne, ni animal alguno, ya que esto lo enferma y lo aleja de tener contacto espiritual. Deseret Tavares asegura que su dieta es muy importante para poder recibir y expresar mensajes y ha reiterado en diversas ocasiones que ella no ve noticias en televisión ni otros medios para que esa información no altere sus visiones.





