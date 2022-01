¿Qué has hecho por amor? Donó riñón a su suegra y novia lo dejó por otro

¿Qué has hecho por amor? Recientemente se desató una tendencia en TikTok que ha dejado a muchos internautas con el "ojo cuadrado" por las dramáticas y locas historias que han compartido a través de la red social. Los usuarios han compartido múltiples videos acompañados de la canción "Favorite Crime" de Olivia Rodrigo, con la que iniciaron una competencia para ver quién se ha "sacrificado" más para mantener una relación amorosa.

Cabe señalar que todo inicó por el video de un joven que dejó de estudiar en Harvard para seguir con su gran amor, quien lo dejó al poco tiempo, las historias van de lo trágico a lo raro, como la mujer que le trataba las hemorroides a su pareja.

En esta ocasión, quien dejó atónitos a todos fue un profesor de Baja California, quien contó la vez que donó un riñón y su acción no salió como esperaba.

"Le doné un riñón a su mamá, me dejó y se casó al mes", escribió Uziel Martínez desde su cuenta de TikTok.

Ante esto, los internautas no tardaron en reaccionar y enviaron algunos mensajes de apoyo al hombre, además de señalarle que su historia podría ganarle a las otras que circulan en el trend.

"Pues mira el lado bueno, bro, dos veces no va a suceder", "ahora, en serio, tú sí ganaste", "nunca olviden que en el amor nunca es tanto", "nooooo, ganaste el trend pero a qué costo", fueron algunas de las menciones que recibió el usuario.

¿QUÉ PASÓ CON EL JOVEN DE HARVARD?

Con los versos de fondo que dices "Those things I did, just so I could call you mine (las cosas que hice para poder decir que eras mío)", el usuario mexicano @palevill27 causó mucha polémica en redes sociales luego de subir un video en donde confesó que abandono la universidad donde estudiaba, solo para verse con su pareja. Lo más llamativo fue el instituto que él rechazó: nada más que la universidad de Harvard, una con las de mayor prestigio a nivel internacional.

"Cuando les dije a mis papás que Harvard no era lo que esperaba para regresar contigo a México", es el texto que escribe el usuario al contar su anécdota con una camiseta de la casa de estudios. Nada más solo fue el punto del iceberg que de seguro no dejará contento a sus padres. El video cuenta con más de 10 millones de reproducciones en TikTok.

Pero la polémica no paró ahí, ya que una internauta con el usuario @@daniaustin37 le respondió al joven y contó que, al parecer, ella era la misteriosa joven a la que se referían todos.

"Cuando tu ´amigo´ deja Harvard por ti", remarcó.

La publicación del tiktoker se volvió tendencia y varios internautas iniciaron un debate sobre su decisión de abandonar una de las escuelas más prestigiadas a nivel mundial por amor: "Muy listo para entrar a Harvard pero no mucho para la vida" o "Ser inteligente en la escuela no es lo mismo que ser inteligente en la vida", fueron algunos de los comentarios que recibió.

Es importante precisar que el joven no ha aclarado si todo lo visto y las coincidencias son parte de una broma por la tendencia o fue un hecho real que quizá tenga consecuencias muy graves, no solo con la pareja.

(Imelda Téllez)