¿Qué hiciste firulais? perrito destroza el aguinaldo de su dueña

Perrito destroza el aguinaldo de su dueña que tenía guardado en billetes de 500 pesos, compartiendo la trágica travesura con el audio: "¡Mis ahorros, mi dinero!", pues no le quedó de otra que tomarlo con humor.

Cuando Fernanda Ramírez llegó a su casa se llevó una gran sorpresa: encontró el dinero del aguinaldo que tanto había esperado, destrozado y por todas partes, por lo que decidió compartir el hecho en su cuenta de TikTok @_feery_, pues no sabía si llorar, reír o "matar" a su lomito que le hizo pasar el peor de los momentos.

En uno de los videos que muestra los billetes destrozados que colocó sobre una mesa, mientras se escucha, a moda de broma, una voz que dice: "y las voces de mi mente me dicen mátalo, mátalo, mátalo". Hasta el momento, este clip cuenta con más de 200 millones de likes y más de 3 millones de reproducciones y más de 2 mil comentarios que lamentaron el caso.

En otro de los clips, un perrito negro que parece ser el culpable aparece con mirada tierna como si no hubiera roto ni un solo billete; mientras que el dinero aparece roto a su alrededor partido en pedacitos. Acompañado con la frase "¡Mis ahorros, mi dinero!", alcanzando más de 4 mil likes y más de 57 mil reproducciones.

Algunos de los divertidos comentarios que provocaron esta travesura del perro fueron: "Chale firulais ya no hay pa´ las croquetas"; "Firulais=Pero yo qué hice, solo jugaba"; "Jajaja me muero"; "Lindo perrito, pero te quedas sin croquetas porque no tenemos dinero". Otros usuarios le dan algunas recomendaciones de qué hacer con los billetes rotos.

¿Los billetes rotos pierden su valor?

Para tranquilidad de Fernanda Ramírez, dueña del perrito destroza aguinaldos, de acuerdo con el Banco de México, el que un billete esté roto no afecta su valor, pero se recomienda repararlo con cinta adherible transparente, ya que de unirlo con otro tipo de cinta "se presume que fue con la intención de cubrir u ocultar algo que sí puede quitarle valor y también podría tratarse de un billete presuntamente falso".

Si a los billetes deteriorados les falta un pedazo, equivalente al tamaño de una moneda de 10 pesos actualmente en circulación, siguen conservando su valor; si los billetes tienen un segmento faltante mayor a una moneda de 10 pesos, para saber si aún conservan su valor, deberán pasar por una evaluación conforme a las reglas que estipula el Banco de México.

Así que, si la dueña del perrito quiere recuperar sus ahorros, su dinero, tendrá que unir todas las piezas de este rompecabezas de dinero para que sus billetes de 500 pesos vuelvan a tener valor. Ojalá que su lomito no se haya comido parte del dinero para que pueda comprarle sus croquetas a firulais. ¿Tu perro ha hecho alguna travesura de este tipo?

