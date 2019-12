Relatos de terror contados por sus protagonistas ideales para un Viernes 13

México además de ser un país de color y tradiciones, también posee una férrea creencia en la superstición, la magia, las leyendas y las historias de terror. Antes de conocer los escalofriantes relatos de personas de la vida real, te explicamos un poco sobre el origen del mítico viernes 13.

ORIGEN DEL VIERNES 13

La historia se remonta al viernes 13 de octubre de 1307. Ese día, el rey Felipe IV de Francia ordenó la captura y quema de los caballeros de la Orden del Temple, acusados de herejía, sodomía, adoración a ídolos paganos, sacrilegio a la cruz y otros "delitos" de la época.

Fueron apresados, torturados y despojados de sus bienes. En medio de esos abusos, los templarios declaraban culpables incluso de hechos que no cometían. Como consecuencia, se condenó en principio a cadena perpetua y luego a la hoguera a alrededor de 14 mil hombres pertenecientes a la Orden.

En tanto, la historia que ya tiene más de 700 años tiene su punto clave el día de la ejecución del Gran Maestre Jacques de Molay, momento en que nace la supuesta maldición. Condenado a la hoguera, Molay apuntó directamente al rey Felipe y al Papa Clemente V.

El Gran Maestre "lanzó una maldición y les dijo al Papa y al rey que se iban a morir. Y efectivamente esto quedó muy instalado porque el Papa y el rey se murieron" en el lapso de un año.

El primero en morir, el 20 de abril de 1314, fue el Papa Clemente V, a causa de una grave enfermedad. Felipe, por su parte, falleció el 29 de noviembre de ese mismo año, ocho meses después de la profecía de Molay, a raíz de un derrame cerebral.

La astróloga aconsejó que "hay que terminar con las maldiciones de los viernes 13". Su receta para ello es "escribir esa maldición que te lanzaron y quemarla". Así, según La Torre, el viernes 13 puede perder su costado negativo y convertirse en una oportunidad, en un día para "limpiar".

ESCALOFRIANTES RELATOS DE TERROR CONTADOS POR SUS PROTAGONISTAS:

LA SEÑORA DE LOS BESITOS

"Cuando tenía 4 ó 5 años en un baño de mi casa veía a una señora, "la señora de los besitos", y le platicaba a mis papás de ella. Mi mamá pensaba que era una historia que me contaba mi papá y viceversa, hasta que se les ocurrió preguntar uno al otro qué onda con ese cuento, sólo para orinarse de miedo al enterarse que no era invento de ninguno de ellos. Por cierto, cuando llegaron a esa casa mi mamá se sacó de onda porque detrás de TODAS las puertas de la casa había una postal católica o un crucifijo. La "señora de los besitos" tenía el cabello largo y oscuro y usaba un vestido largo, afortunadamente no me acuerdo de ella pero ese baño siempre me dio pánico y la casa en general era rarísima, siempre pasaban cosas muy extrañas."

Otro usuario le preguntó a Sebastián "¿por qué la llamaban "la señora de los besitos"? A lo que él contestó: "Mi mamá dice que cuando me preguntó le dije, como si fuera obvio, "pues porque da besitos..."

- Sebastián Gaspar.

MI HERMANO QUIERE JUGAR

"Cuando tenía unos 8 años, me gustaba mucho jugar con Mega Bloks; armaba grandes torres, para luego derrumbarlas. Una de esas veces, ya habiendo tirado otra de mis torres, me aburrí de estar en mi cuarto y fui a pedirle permiso a mi mamá para salir a jugar. Ella me dijo que me dejaría una vez que recogiera los bloques que había dejado en el piso, entonces yo me giré para regresar a mi cuarto, pero me detuve porque mi hermano, de 5 años estaba en mi cuarto, recogiendo los juguetes por mí. Había encendido la luz, estaba callado y se veía muy concentrado en lo que hacía. Volteé con mi mamá otra vez, y le dije, "Ah, mi hermano ya lo está haciendo por mí," a lo que ella se asomó, observó mi puerta muy desconcertada por un par de segundos, y dijo: "Ahí no hay nadie. Tu hermano está afuera, jugando." Volví a mi cuarto y vi que, en efecto, no había nadie; ahora la luz estaba apagada, y los juguetes seguían en el suelo. Sí se me hizo extraño, pero decidí ignorarlo, recoger y simplemente salir..."

- Brenda Alejandra Dueñas.

EL MUERTO VINO DE VISITA

"La parálisis del sueño es algo que me sucede desde los 14, por lo general solo era la sensación de no poderme mover y estar consciente al respecto.

Una de tantas veces pude escuchar como alguien entró a mi cuarto y comenzó a abrazarme hasta lastimarme la espalda. Me asusté mucho porque eso no era "normal" dentro de lo que ya me había pasado antes. Empecé a tratar de soltarme pero mientras lo intentaba sentía como, lo que sea que estaba ahí, se enojaba y me gruñía. Cuando al fin pude moverme, sentí un escalofrío en todo mi cuerpo y me dolía muchísimo la espalda. Aún tengo parálisis del sueño y no he tenido una experiencia igual a esa, sigo tratando de entender qué sucedió esa ocasión..."

- Jesús Francisco León.

EL PERRO JUGUETÓN

"La noche del sábado pasado desperté en la madrugada porque mi perrito se había subido a mi cama y me estaba lamiendo la cara, me lamía y hacía sonidos de lamentos, de tristeza como cuando pide comida o algo así. Le dije: "¿qué quieres, mi chiquito?" Pero al encender la lámpara de noche, me di cuenta que mi perrito no estaba en mi cuarto. Mi perrito dormía muy placenteramente en su camita, en la cocina..."

- Adri Adri.

EL NIÑO Y EL TREN

"Hace unas semanas, unas amigas, nuestros hijos y yo, estuvimos a punto de tener un accidente de auto en las vías del tren que pasa cerca de mi casa. Pasado el susto unas semanas después, caminaba por la calle principal de mi colonia mientras enviaba notas de voz por WhatsApp a esas amigas, en ese momento iba pasando el tren. Me dio por escuchar lo que les había enviado y claramente se escucha un niño gritando momentos antes de que pite el tren en dos ocasiones diferentes, y en ambas se escucha justo antes de que lo haga, como advirtiendo. No había ningún niño alrededor de la calle en ese momento..."

- Araña Rdz.

EL BEBÉ QUE NO DEJABA DE LLORAR

"Tuve mi tercer hijo y todo iba bien hasta que cumplió tres semanas de nacido. Empezó a vomitar mucho cada vez que le daba su leche. Paso una semana así y lo lleve al doctor quien le dio una medicina para controlar el problema. Regresamos a casa y me quedé despierta, preocupada y pensando mucho en mi bebé. Eran como las 2 a.m. y me puse lavar y secar ropa. De repente escuché niños llorando pero el bebé estaba en su cunita y en los cuartos de los niños, nada... todos bien dormidos. Regresé a la sala cuando lo escuché otra vez, y le pregunté a mi esposo, quien estaba en el mismo cuarto con el bebé que si había llorado el niño, él contestó que no. Me quedé entre el pasillo de la casa donde están los cuartos de los niños para ver qué estaba pasando. En eso escuché a una mujer llorando en la sala, lo hacía con mucha tristeza y desesperación. Me quedé totalmente fría y paralizada en el pasillo, pero algo dentro de mí me dijo que llevará al niño al hospital. Ya eran casi las 4 a.m. Me lo llevé y le hicieron exámenes pero cuando el doctor llegó con los resultados me dijo que tenían que llevarlo a otro hospital a hacerle una cirugía en la panza. Y que si hubiera esperado más tiempo él hubiera muerto. No sé qué estaba pasando en mi casa pero mi mamá dice que era un ángel avisándome..."

- Vanessa Chiquita Gutiérrez.

EL MONJE CHINO

"Cuando vivía en China, una vez me enoje muchísimo con mi ahora ex. Me salí de los departamentos donde viva y me fui a caminar a una montaña cercana que tenía una especie de templo en la parte más alta. Siempre iba a ese lugar a olvidarme de todo, porque nunca había gente y la vista era hermosa. Ese día ya era de noche y no se veía nada, pero no sabía a dónde más ir a llorar, así que con la luz de mi celular recorrí toda la montaña hasta que llegue al templo. Me acurruqué en una banca de madera muy vieja y llore hasta quedarme dormida. Entre sueños escuché los pasos de alguien entrando al templo, y sentí como se sentó a mis pies en la misma banca y puso su mano en mis pies. Apenada me paré de golpe para disculparme por haberme dormido allí, pero al incorporarme no había nadie. Nunca he sentido tanto miedo y tanta paz al mismo tiempo. Después de contarle la historia a mis amigos chinos me dijeron que nadie subía allí por esa misma razón..."

- Carm Sky Walker.

ERAN LAS 2:46 A.M.

"Desperté hace poco en medio de la noche. Todo estaba tranquilo, mis perros dormían y no entendí por qué me había despertado de repente. En ese momento vi una silueta parada junto a mi cama, no era una silueta negra como siempre se cuenta, ésta estaba hecha de pequeñas "grecas" que se movían formando una silueta humana. Parpadeé confundida, creí que eran mis ojos que se acababan de despertar, pero la silueta continuaba moviéndose por dentro. Pasaron algunos minutos y la silueta no hacía nada más que mantenerse fija frente a mí, así que busqué mi celular para iluminar mejor y cuando lo encontré, la silueta ya había desaparecido. Hasta la fecha no tengo la menor idea de qué fue lo que pasó, pero estoy segura de que estaba completamente despierta. Eran las 2:46 a.m..."

- Macial Porraz.

LA LLORONA

"La casa de mis abuelos paternos no es muy grande, pero los patios sí lo eran, en especial el de atrás porque mis tenían una mini granja para uso personal. Detrás de eso estaba la construcción en obra negra de casa de una de mis tías y luego un plantío de magueyes de mi abuelo. En esa zona tenía un baño viejito de madera, donde todo iba a dar a un riachuelo que pasa por atrás. Ahí estábamos mis primos, mis hermanos y yo, éramos como ocho personas de entre 7 y 16 años jugando entre los magueyes. En eso me dieron ganas de hacer del baño, la puerta no cerraba bien así que mis primos estaban sosteniéndola, cuando estaba lista para salir del baño el ruido de risas y juegos se detuvo en seco por un grito aterrador. Me congelé, todos salieron corriendo y aún se oía ese horrible grito. Cuando al fin pude moverme empujé la puerta para salir corriendo pero entré en pánico cuando vi que la puerta no habría por más que la empujara, no tenía pestillo ni nada pero no abría. Sólo habían pasado como 5 segundos y el grito seguía escuchándose, sentí un frío aterrador desde mi espalda que atravesó mi pecho y cubrió todo mi cuerpo mientras yo pegaba en la puerta, la empujaba y gritaba, pensé que me iba a morir ahí. Cuando al fin pude abrir la puerta y salir corriendo llegué hasta el patio y encontré a todos mis primos pálidos, algunos lloraban pero yo sólo sentía un nudo en el pecho. Ese grito dejó de escucharse, nos asomamos al pasillo que nos llevaba hasta los magueyes y vimos una silueta blanca flotando en el arroyo, siguiendo el curso del agua. El abuelo nos dijo más tarde que esa había sido La Llorona y que él ya la había visto y oído. Nos advirtió que no dejáramos que nos viera de frente o podríamos morir del susto. Nunca volvimos a jugar en esa zona..."

- Momo Gamo.

UNA MANO GRANDE Y RASPOSA...

"Un día cuando tenía unos 16 años y estaba con mi familia terminando de cenar, todos se quedaron en el comedor pero yo quise subir a ver la tele. Cuando iba subiendo las escaleras sentí una mano enorme y rasposa que me jaló del tobillo e hizo que me cayera. Grité y todos vinieron, yo estaba llorando como loca, mi papá buscó por todos lados y no había nada. Nos subimos al cuarto y de la puerta se veía hacía la calle, en la esquina vi una mujer joven con una bata blanca y con el cabello largo y rizado pero no se le veían los pies, era como si estuviera flotando. Pegué un grito de terror, no sabía qué pasaba pero mi hermana mayor corrió, me abrazo y me dijo que ella también la había visto. Me quedé dormida llorando. 12 años después sigo subiendo las escaleras de mi casa corriendo..."

- JoviiZz Payan de Segoviano.

EL ABRAZO FINAL

"Cuando vivía en mi ciudad natal me mudé de casa unas cinco veces antes de terminar en un lugar permanente. Una de esas casas tenía dos pisos y yo era la única que dormía en el cuarto de abajo. Una noche mi perro empezó a ladrar y se metió corriendo a mi cuarto, le ladraba a la puerta y no se le quería acercar para nada, me saqué de onda y revisé, pero no había nadie, así que decidí dormir. Momentos después me desperté sintiéndome incómoda, extraña y, sin motivo alguno, empecé a sentir mucho miedo. Me acurruqué de lado intentando dormir cuando, de pronto, sentí a alguien abrazándome y no podía moverme ni gritar. Sólo cerré los ojos muy fuerte y pensé en todos los rezos que me sé hasta que me quedé dormida. Nunca supe quién me abrazó o qué fue lo que pasó..."

- Kenya MIllán.

EL ESPOSO FANTASMA

"Mi prima tuvo un bebé y a los pocos días su esposo tuvo que irse de viaje, así que mi hermana y yo fuimos a su casa para que no estuviera sola. Eran como las 9 de la noche, estábamos las tres viendo la tele en la habitación de arriba cuando empezamos a escuchar pasos en la planta de abajo. Alguien abría la puerta de la cocina y azotaba la puerta del baño. Pensamos que el esposo de mi prima había regresado antes, así que bajamos, pero no había nadie. Volvimos a la habitación pero seguimos escuchando los ruidos. Esperamos en silencio hasta que llegaron mis tíos y nunca supimos quien había sido..."

- Miguel Ángel Pérez.

UN SILBIDO ATERRADOR

"Un día estaba haciendo tarea en la cocina en la madrugada cuando algo raro ocurrió. Escuché el grito de un señor, no entendí lo que dijo y pensé que tal vez era algún borracho de la calle así que lo ignoré. Pasó un rato y empecé a escuchar a lo lejos un silbido que entonaba una melodía que no había escuchado antes, lo volví a ignorar pensando que quizá venia de la calle o de la casa de mis vecinos, pero empecé a escucharlo cada vez más cerca. Traté de no prestarle mucha atención, no era la primera vez que pasaban cosas rara en esa casa, pero el silbido se acercaba cada vez más. De pronto se detuvo y lo siguiente que escuché fue que abrieron la puerta para bajar las escaleras y unos pasos pesados como los de un hombre que traía botas. Regresó el silencio y cuando me tranquilicé, escuché el mismo silbido cerca de mi oído y una mano estaba recargada en mi hombro, me paralicé del miedo que sentí y cuando reaccioné sólo pude llamar a mi papá que fue corriendo con preocupación hacia mí. Le conté lo que había pasado y fue a inspeccionar la puerta conmigo, estaba abierta pero esa puerta nunca estaba abierta, la cerró y cuando íbamos bajando vio que en el escalón había una huella de un animal y me dijo que me fuera a dormir. Ya no he vuelto a escuchar ese silbido inolvidable, pero la mano me dejo un recuerdo, cada que volteo a mi hombro siento que la veo aunque sé que no es real..."

- K Jacqueline Baez.

