¡Se armó la campal! Pelean en cine por spoilers de "Spider-Man No Way Home"

Otra vez en México, se arma la campal afuera del cine entre varias familias porque unas personas se pusieron a gritar spoilers de "Spider-Man: No Way Home" (FOTO TOMADA DE IG: @spidermanmovie)

Una vez más "Spider-Man: No Way Home" es motivo de una brutal pelea entre fans, en un cine de Chihuahua se armó una pelea campal entre varias familias, un grupo de personas se puso a gritar spoilers de la nueva película de Marvel y se les fueron a los golpes.

La euforia por "Spider-Man: No Way Home" ha provocado todo tipo de situaciones entre los fans, primero empezaron las teorías sobre lo que se vería en esta tercera película protagonizada por Tom Holland, después hubo un caos en taquillas físicas y virtuales por los boletos para el estreno de la película y ya que la cinta fue proyectada en los cines empezaron los spoilers.

YOUTUBER ESCALA LA TORRE LATINOAMERICANA Y SU HAZAÑA SE VUELVE VIRAL

La película del Universo Cinematográfico de Marvel está a punto de cumplir una semana en cines y no todos han tenido el privilegio de verla, por lo que es de muy mala educación hacer spoilers, pero algunas personas les vale, tal es el caso de una familia mexicana que se puso a gritar spoiler de "Spider-Man: No Way Home" a las afueras de un cine en Chihuahua, motivo por el que las personas que estaban a punto de ver la película se les fueron a los golpes lo que dio lugar a una pelea campal.

No es broma. En redes sociales se viralizó el video de una pelea que ocurrió en un cine de Plaza Las Torres, de Ciudad Juárez. La grabación nos muestra a varias personas que se agarran a golpes y sin importar que a su alrededor había niños y gente observando.

PRESUMIÓ SUS BOLETOS PARA "SPIDER-MAN" EN REDES SOCIALES Y SE LOS ROBAN

De acuerdo con medios locales como La Opinión, la pelea comenzó porque una familia salió de ver ´Spider-Man: No Way Home´ y comenzó a gritar spoilers a diestra y siniestra a otras personas que esperaban a la siguiente función. Esto evidentemente no cayó en gracia para muchas personas que se fueron a los golpes

Otras versiones dicen que la pelea en cuestión fue porque la misma familia no se callaba durante la proyección de Spider-Man y, como si fuera pelea de secundaria, varias personas decidieron arreglar las cosas a la salida de la función y a puño limpio, ni las autoridades municipales ni los guardias del centro comercial detuvieron a los involucrados en la pelea.

(Aline Núñez)