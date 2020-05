Spotify elimina ''Safaera'' y los memes no se hacen esperar

Spotify eliminó ''Safaera'', tema interpretado por Bad Bunny, Ñengo Flow y Jowell y Randy, que se volvió todo un éxito en redes sociales gracias a los videos donde jóvenes grababan la reacción de sus padres al escuchar una parte específica de la canción. La decisión de la plataforma de música tomó por sorpresa a muchos y desató una oleada de memes.

Al buscar la canción en Spotify sí aparece, pero una vez le das reproducir se muestra automáticamente: ´´Canción no disponible´´.

Comentarios como: ´´¿Cómo que Spotify quitó Safaera?´´, ´´Hola Bad Bunny, tenemos una emergencia, quitaron Safaera´´, ´´Intenté poner Safaera en Spotify y no me deja, y yo pensando que el 2020 no podía ser peor´´, se lee en el hashtag.

Bad Bunny: hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite.

Dios: lo permito.

Spotify: no lo permito. #SAFAERA pic.twitter.com/bUDK1LupSQ — Yo Perreo Sola (@adictoalperrreo) May 14, 2020

Cabe señalar que, hasta el momento, no se sabe el motivo ni razón por la que la plataforma más famosa de música haya decidido ´´bajar´´ el tema.

esperando el comunicado de la OMS y la ONU que explique por qué mierda ya no está #safaera en Spotify! pic.twitter.com/mULOQvjnx4 — Álvaro Meza (@alvaromeza) May 14, 2020

El lo que surgen algunas respuestas, te dejamos con los mejores memes que han compartido pidiendo el regreso de "Safaera'' a Spotify.

Tal vez Spotify no hubiera quitado Safaera de su plataforma SI ALGUIEEN no se hubiera metido con el esposo de su mejor amiga. pic.twitter.com/QYa41cUZNr — Classroom (@Classroom1004) May 14, 2020

Hace 3 semanas decidí cambiarme de Apple Music a Spotify porque siempre me quedaba sin datos.



Quitaron Safaera de Spotify. pic.twitter.com/bLSTvVJkJa — Claudia Hidalgo (@ClauHidalgoM) May 14, 2020

Puedo aguantar que nos hallan quitado la chela, las salidas, incluso el líquido de nuestras rodillas, pero que @SpotifyMexico nos quite #Safaera pic.twitter.com/slbtdWYLM0 — Muñoz?? (@abril_lankersi) May 14, 2020

yo: ya fue suficiente el 2020 no puede seguir empeorando

2020: *spotify quita safaera* pic.twitter.com/YtzZ2YZnvs — kmiluchis (@camilarz_) May 14, 2020

TUTORIAL PARA QUE PUEDAN VOLVER A ESCUCHAR SAFAERA EN SPOTIFY DESDE SU COMPU pic.twitter.com/YBIWSd0R9Q — kmiluchis (@camilarz_) May 14, 2020

Cuándo me entero que Spotify borró Safaera.#Safaera pic.twitter.com/CO1DUWvKND — Julio Rodríguez (@untaljulio10) May 14, 2020

Era un poema Que el

No sabía leer #safaera pic.twitter.com/IxfLFF270J — Rihye (@HellGrayBo) May 14, 2020

Cuando vas / Pero te

a escuchar notas que

Safaera Spotify la

eliminó pic.twitter.com/iHro3K4GXg — ????????????7 (@sabriivante) May 14, 2020

... y el miércoles 13, escuchó Safaera antes de dormir, sin saber que al día siguiente ya no estaría disponible en Spotify. pic.twitter.com/2PQd9kEhk7 — Said Eduardo (@SaidToscano_) May 14, 2020





(Imelda Téllez)