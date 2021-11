Subastan a perro abandonado en más de medio millón de pesos (25 mil dólares). El anuncio fue puesto en la categoría de "bienes muebles", lo que llamó más la atención de los internautas, por lo que se volvió viral en redes sociales.

Deng Deng fue abandonado en un centro de adiestramiento de mascotas en Pekín hace siete años, por lo que decidieron subastarlo en 25 mil dólares, poco más de medio millón de pesos, así lo informó un medio local de Hong Kong, China.

Esta triste historia de abandono comenzó cuando el dueño de este shiba inu de 8 años, lo abandonó en el centro de adiestramiento de mascotas a finales de 2014, dejó pagado un año de cuotas, pero nunca regresó por él, ni cuando un tribunal lo obligó a acudir y abonar las cantidades adeudadas a quienes lo había estado cuidando todos estos años.

Por tal motivo, la justicia ordenó en 2018 la subasta del animal que finalmente comenzó hace unos días con un precio inicial de 78 dólares, prolongándose cinco horas más de lo previsto debido al interés, atrayendo a unos 480 postores y a más de 100 mil personas que siguieron la subasta en vivo a través de internet.

Subastan a perro abandonado en más de medio millón de pesos

Deng Deng se volvió viral después de que sus cuidadores le abrieron una cuenta en Weibo, el equivalente chino de Twitter, en la que escribieron:

"He estado esperando siete años a mi dueño. Era un perrito pequeño y ahora he crecido y ya soy adulto. Me siento solo y quiero encontrar una casa. Me gusta comer, estoy sano y soy obediente. ¿Hay alguien bondadoso que quiera ser mi nuevo dueño?"

El anuncio de su venta acumula ya casi 2 millones de visitas en Weibo, donde los internautas le desean que "ojalá que sea muy feliz, y que su nuevo dueño le quiera mucho".

FOTO: TWITTER WEIBO

¿CÓMO PROTEGER A LAS MASCOTAS EN ÉPOCA DE FRÍO DE ENFERMEDADES RESPIRATORIAS?

Características del shiba inu

El shiba inu es una de las razas tipo Spitz más antiguas del mundo. Se han hallado representaciones en ruinas del 500 dc y su nombre significa "perro pequeño". Es una raza muy afectuosa con sus dueños y muy adoptable a distintos ambientes y familias.

Algunos aseguran que es originario de Corea o el Sur de China, aunque popularmente se le atribuye origen japonés, donde es uno de los perros de compañía más populares. Se trata de un perro independiente y silencioso, aunque no siempre, ya que es un excelente vigilante, que avisa ante la presencia de los intrusos.

Esta raza también se caracteriza por ser algo nerviosa, excitable, juguetona y hasta un poco traviesa. Su esperanza de vida es de 15 a 18 años, dependiendo de los cuidados que se le brinden. En el pasado se utilizaba como perro cazador de faisanes o pequeños mamíferos. El perro más longevo del mundo, con 26 años era un shiba inu que vivía en Japón. Estuvo a punto de desaparecer en un par de ocasiones, pero gracias a los criadores y a la sociedad de Japón hicieron posible que perdurara.

FOTO: FREEPIK

ELOTES GIGANTES DE OAXACA CAUSAN FUROR EN REDES SOCIALES

(Con información de milenio y Experto Animal)