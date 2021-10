¿Te atreves? Escalofriantes canales de YouTube para los amantes de los sustos

No todo es Dross, estos son los canales de YouTube con los videos más escalofriantes y perturbadores de la red (Imagen de Syaibatul Hamdi en Pixabay)

Arranca la temporada de miedo y nada mejor para disfrutarla que unos videos de terror que nos provoquen insomnio, si eres amante de las historias de terror hay una serie de canales de YouTube que no te puedes perder y no, no nos referimos a los ya clásicos videos de Dross Rotzank a pesar de que son muy buenos.

Sabemos que de un momento a otro es fácil perderse en la inmensidad del internet con teorías conspirativas, ovnis, fantasmas o extrañas criaturas captadas en cámara, pero muchas veces esos videos no muestran lo que se presume en el título, aquí te traemos algunos canales de YouTube que realmente te dejarán al borde de un ataque cardiaco del susto.

David Firth

David Firth es un creador de contenido, animador y productor que tiene videos en YouTube desde hace 15 años. Sin duda, su animación más trascendental, aterradora y perturbadora es "Salad Fingers", lo que se traduce al español como "Dedos de Ensalada". Se trata de un ser solitario, particularmente obsesionado con lastimarse y hablar con sus amigos y el sabor de los mismos.

Las historias de David Firth son devastadoras y preocupantes, muy obsesivas y enfermizas. La calidad de animación y su temática hicieron que el mismo Flying Lotus subsidiara algunas pesadillas en las que incluso aparece el gran David Lynch.

Kraina Grzybów TV

Este canal empezó a tener mucha popularidad en foros de Tumblr en 2013. No había mucha información al respecto. Para los hablantes de inglés y español era aún más inquietante porque no teníamos idea de qué demonios pasaba. Pero gracias a los subtitulos que Google puso a todos sus videos, ahora podemos confirmar que teníamos razón al quedar traumados con las imágenes que Kraina presenta. No es necesario saber una sola palabra.

Más allá de explicar el contexto de la creación dejamos como hilo suelto la posibilidad de buscar quién está detrás de Krauna Grzybów TV ya que es una experiencia que puede añadir un poco de sazón a estos videos. Eventualmente aparecen videos nuevos en este canal que los amantes del misterio, lo vintage y la psicodelia agradecemos fervientemente. ¡Salve Papieru!

Robert Morgan

Robert Morgan es un músico, cineasta y productor experimental que de vez en cuando ha sacado algunos videos que son la representación misma de la peor pesadilla que podrías tener multiplicada por 666. Uno de sus primeros trabajos en YouTube fue "The Cat With Hands" un corto que en su breve sinopsis dice "Mi pequeño cortometraje sobre un gatito malo". Es increíble, mezcla animación cuadro por cuadro con actores reales. Si eres amante de Burton, este es perfecto para ti.

Quentin Smirhes

Un canal "infantil" en una dimensión alterada. O tal vez la prisión de un conductor de un programa infantil cuando las cámaras se apagan. Quentin es un viajero en el tiempo que se quedó atrapado en los 70 en una especie de set donde está siendo atormentado por juguetes y monstruos que parecieran inofensivos. Sin embargo, al ver el rostro de Quentin, sabemos que hay demasiado mal detrás de lo que se nos permite ver. Sean Reynard, es un cineasta que dio vida a esta historia dispersa y perturbadora que se sazona con música extraordinaria y aterradora.

Don´t Hug Me I´m Scared

Es una de las series de internet más exitosas del mundo de lo creepy y aterrador. La idea es muy sencilla. Al igual que Quentin, Don´t Hug Me se presentaba como un programa infantil, muy cercano a Sesame Street. Sin embargo los momentos de descubrimiento y educación poco a poco se tornaban sangrientos, oscuros y malévolos. Detrás de esta genialidad estaban Becky Sloan y Joseph Pelling, quienes empezaron el proyecto como un trabajo de arte en la universidad. Para este 2021 el video suma 66 millones de reproducciones.

MeatCanyon

¿Recuerdas esas animaciones onda Klasky Csupo cuando hacían momentos asquerosos en los que la animación se hacía más cruda y realista? MeatCanyon es un canal de animaciones depravadas. Hunter August Hancock es quien está detrás del canal. Su trabajo se basa en tomar algunas tendencias de YouTube, otras caricaturas, en general aspectos de la cultura pop y tergiversar la historia hasta que todos y cada uno de los diálogos e imágenes que se presentan son la peor versión de los personajes.

Lee Hardcastle

No podrías creer lo asquerosa y traumática que podría llegar a ser la plastilina hasta conocer a Lee Hardcastle. Participó en ABCs Of Death, asesinó a Los Simpson y eso poco a poco lo fue llevando a un lugar privilegiado en la animación para gente que le gusta traumarse. Su excelente y sangriento trabajo lo llevó a trabajar en videos musicales y gracias a que todo es hecho con plastilina la violencia ha logrado traspasar las barreras de la censura de plataformas como YouTube. No por eso es menos traumático.

Deformed Lunchbox

Es un canal y productora de terror independiente en la que desde que uno llega puede encontrarse con la advertencia "Cometiste un error al venir aquí, este no es un lugar seguro, no debiste venir, lárgate mientras puedes". Pues nos quedamos. Este canal realiza historias originales partiendo de la cultura más trashy del terror gringo con algunos aspectos del horror del absurdo asiático. También hace combinaciones de historias en las que plantea cómo sería un enfrentamiento entre Freddy Krueger vs los alumnos de Hogwarts. Buen material para pesadillas que en dado momento darían risa pero también llamadas al psicólogo.

Screamfest

Un festival interminable de cortometrajes de terror de todo el mundo disponibles en YouTube con un archivo que existe desde el 2006. Cientos de historias, cientos de géneros. Algunos muy buenos, otros graciosos. También hay algunos muy malos pero definitivamente lo más interesante es la posibilidad que da este canal de exploración entre cientos de videos. Screamfest además es una plataforma que acepta donaciones para seguir apoyando y distribuyendo a estos creadores del cine de terror.

BFI

El British Film Institute tiene un gran archivo de material conservado histórico impresionante. No es como tal un canal que se dedique al terror, sin embargo en las horas incorrectas y con los clics incorrectos uno se puede encontrar con obras que parecieran haber salido del infierno mismo. Lo más perturbador de estos materiales, es que muchos son reales. Tienen pasajes históricos y se inspiran en lo más aterrador que existe en este planeta. Los seres humanos .

Florecita Dreams

Florecita Dreams es para muchos uno de los enigmas más increíbles del YouTube latino. A pesar de haber aparecido en grandes canales como Dross. Poco se sabe de quién está detrás de esta pesadilla audiovisual. Florecita Dreams es un montaje que por momentos parece arte, performance, trolleo y meme. Pero a la vez es infernal, perverso y místico. Los videos tienen una relación con la cultura latina y específicamente mexicana. El canal mezcla teorías de la conspiración con creepypastas, imágenes sin sentido y explicaciones enredadas que dejan secuelas al cerrar los ojos.

(Aline Núñez)