Tiktoker se equivoca y se echa pegamento en los ojos en lugar de sus gotas

La plataforma de TikTok se convirtió en red social más utilizada durante la pandemia, pues miles de personas comenzaron a subir sus videos que rápidamente se hicieron vírales, como es el caso de una joven quien por un error es la tiktoker del momento.

La joven tiktoker se llevó los reflectores porque se echó pegamento en los ojos pensando que se trataba de sus gotas para los ojos.

Sí, así como lo leen, resulta que la joven contó en su video con lujo de detalle el calvario que sufrió luego de confundirse y pegarse los parpados con Kola Loka.

En un video, la tiktoker contó que se había echado pegamento en el ojo y evidentemente no la estaba pasando nada bien.

"Me quiero morir wey, mi ojo está pegado ay no m@mes", dijo esta chica mientras otra joven que la acompañaba en un carro en camino al médico la tranquilizaba. Por supuesto que la cosa no paró ahí, pues más adelante podemos ver como el doctor la interviene y le despega el ojo, unos segundos después aparece con un parche.

"La verdad, me duele mucho amigos, voy a mejorarme pero me duele", mencionó la joven mientras estaba en la cama del hospital..

¿CÓMO FUE QUE PASÓ TODO ESTO?

Tal parece que todo quedó en un susto, porque 24 horas después de este accidente y luego de quitarse el parche, la propia mariabottle_ relató lo sucedido y por supuesto que todo lo que vivió.

La pasó muy mal... pero ya se está recuperando

"Me iba a poner gotas en los ojos porque los tenía irritados, entonces abrí ´las gotas´, abrí mi ojo, me eché una gota y me tiré al piso wey del ardor y del dolor, volteo y era Kola Loka", declaró la tiktoker.

Sin embargo, no contaba con que tendría que soportar el dolor un buen rato, pues según lo que comenta tardaron 40 minutos en atenderla, ahí mismo le tuvieron que cortar las pestañas y le sacaron un pedazo de Kola Loka que le dañó la cornea.

Esta chica terminó su video diciendo: "Me duele horrible, horrible, se supone que ya estoy en recuperación pero bueno, eso es todo por hoy".

